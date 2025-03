Azul anuncia voos diretos para a capital espanhola a partir de Campinas Serão cinco frequências semanais realizadas em aeronaves da Airbus, modelo A330 Neo, com capacidade para 298 Clientes, sendo 34 assentos na classe executiva Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/03/2025 - 15h50 (Atualizado em 07/03/2025 - 15h50 ) twitter

¡Hola, Madrid! Voos diretos para a capital espanhola Divulgação Azul Linhas Aéreas

Sofisticada, vibrante e repleta de história, Madri se destaca como um dos destinos mais procurados por brasileiros na Europa. Por isso, em um movimento de expansão internacional, a Azul, maior companhia aérea em voos diários e destinos atendidos no Brasil, anunciou uma nova operação direta entre o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, e o Aeroporto de Barajas, na capital espanhola.

Os voos terão início em junho, durante a temporada de verão, quando os dias são mais longos e há ainda mais opções de lazer interno e em países vizinhos. Inicialmente, serão cinco frequências semanais realizadas em aeronaves da Airbus, modelo A330 Neo, com capacidade para 298 clientes, sendo 34 assentos na classe executiva.

“A Azul está expandindo suas operações em Viracopos para oferecer mais opções de viagem aos Clientes do interior de São Paulo e de diversas regiões do Brasil. Com a inclusão de Madri em sua malha aérea, a companhia amplia o acesso dos brasileiros à Europa, facilitando conexões e fortalecendo o fluxo de turistas e negócios entre os dois países”, destacou César Grandolfo, gerente sênior de Relações Institucionais da Azul.

Os bilhetes já estão à venda nos canais oficiais da Azul. Atualmente, a companhia opera voos regulares saindo do Aeroporto de Viracopos para 72 cidades brasileiras.

Novas operações internacionais no Aeroporto de Viracopos

No último mês, a Azul anunciou dois novos destinos internacionais operados a partir do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP): Porto, em Portugal, e Montevidéu, no Uruguai. As rotas se somaram aos voos que conectam a cidade à Paris, Orlando, Fort Lauderdale e Lisboa.

Aeroporto de Madri

O Aeroporto Internacional Adolfo Suárez/Madrid-Barajas é o principal aeroporto da capital da Espanha, operado pela Aena e localizado no nordeste da capital, no distrito de Barajas, a 12 km do centro da cidade. Bem localizado e conectado, oferece diversas opções até o centro, como trem até a estação Atocha, ônibus para a Plaza Colón, além de voos para o toda a Europa e norte da África.

O que fazer em Madri

Madri é uma cidade vibrante e cheia de vida, ideal para ser explorada em quatro ou cinco dias. Comece pelo Paseo del Prado, onde você encontrará museus renomados como o Museu do Prado e o Reina Sofia, além do belo Parque del Retiro. Caminhe pela Gran Vía, uma das principais avenidas, e não perca a chance de apreciar a vista do Círculo de Bellas Artes. Para uma experiência gastronômica, visite o Mercado de San Miguel e experimente o Cocido Madrileño na taberna La Bola. Explore os bairros de Lavapiés e Chueca, conhecidos por suas cenas culturais e vida noturna animada. Aos domingos, visite o mercado de pulgas El Rastro para uma experiência única de compras.

