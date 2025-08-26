Azul foca no Cliente premium e lança novo nível Diamante Unique e grupo exclusivo Iniciativas reforçam a valorização dos clientes mais engajados e marca nova fase da companhia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/08/2025 - 12h43 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h43 ) twitter

Programa Azul Fidelidade completa 16 anos Divulgação Azul Linhas Aéreas

Como parte de sua estratégia de valorização dos clientes mais fiéis, a Azul lança dois novos status para quem faz parte do Azul Fidelidade, seu programa de relacionamento e benefícios: o nível Diamante Unique e o grupo Azul One.

As iniciativas chegam com o objetivo de reconhecer e recompensar os Clientes com maior engajamento e parceria com a Companhia e marcam uma nova fase do programa, que comemora 16 anos neste mês de agosto, prestes a bater a marca de 20 milhões de clientes cadastrados. O novo nível se soma aos quatro já existentes: Azul Fidelidade, Topázio, Safira e Diamante.

O novo nível Diamante Unique entra em vigor a partir de 13 de janeiro de 2026 e será destinado ao cliente que completar 26 trechos voados e acumular 26 mil pontos qualificáveis ou, alternativamente, gastar R$ 50 mil em passagens aéreas com a Azul no ano calendário. Entre os benefícios exclusivos deste novo nível estão a disponibilidade de quatro trechos de passagem cortesia para acompanhante, antecipação gratuita de voo no mesmo dia, 40% de desconto em upgrade de cabine em pontos, 15 vouchers de 50.000 pontos para Resgate Especial, cadastro de até 15 beneficiários, acúmulo de 5 pontos por real gasto e pontos com validade de 10 anos, entre outros. Em breve, novas informações e benefícios serão anunciados, reforçando o compromisso da Azul com os clientes.

A outra novidade será o Azul One, um grupo exclusivo, em que o acesso somente será possível por meio de convite anual, feito a critério da companhia. A seleção levará em conta histórico e frequência de viagens, preferência por produtos premium e diferentes aspectos de relacionamento com a empresa. Os clientes Azul One contarão com benefícios únicos, atendimento diferenciado e experiências ainda mais especiais.

‌



“As novidades do nosso programa de fidelidade reafirmam a qualidade do relacionamento que construímos com o nosso cliente e fortalecem o compromisso de colocá-lo no centro de tudo para que ele tenha sempre a melhor experiência ao viajar com a Azul. É um reconhecimento a todos aqueles que nos escolhem com o máximo de frequência e estão conosco de forma regular. Procuramos saber quais necessidades e preferências dos nossos clientes frequentes e estamos investindo em benefícios cada vez mais personalizados para fortalecer ainda mais os nossos laços com cada um deles”, disse Cristina Yoshida, diretora do Azul Fidelidade.

Novo momento da Azul

‌



A Azul, maior companhia aérea do Brasil em número de voos diários e destinos atendidos, tem cumprido seus planos e metas e trabalhado para manter dois pilares que são primordiais e sempre marcaram todas as suas conquistas ao longo de sua trajetória: a segurança e o atendimento de excelência – ambos focados na melhor experiência ao cliente, antes, durante e após a jornada de voo. Prova desses bons resultados tem sido a ampliação dos cadastrados no Programa Azul Fidelidade nos últimos anos, bem como o constante reconhecimento do cliente e do mercado.

Nesse sentido, vale destacar, por exemplo, que a Azul conquistou a 2ª colocação de companhia aérea mais pontual do mundo no mês de julho, de acordo com levantamento da Cirium, empresa especializada em análises de dados da aviação global. No mês anterior, a companhia havia sido reconhecida como a terceira mais pontual do mundo.

‌



Com 87,85% dos seus voos pousando em até 14 minutos do horário previsto, a Azul se destacou entre centenas de empresas aéreas avaliadas globalmente, reforçando seu compromisso com a eficiência operacional e com a experiência dos clientes.

Sobre o Azul Fidelidade

O programa de fidelidade foi criado em 2009 com o objetivo de estreitar o relacionamento com os Clientes da companhia aérea. Oferecendo uma experiência completa, na qual seus Clientes podem acumular pontos voando, transferindo pontos do seu cartão de crédito para o programa, assinando o Clube ou comprando com um dos nossos parceiros. A partir de 3.000 pontos, já é possível resgatar um trecho da passagem aérea para voar pelo Brasil ou pelo mundo com a Azul e companhias aéreas parceiras, além de poder trocar por diárias em hotéis e até mesmo produtos e serviços no Shopping Azul. O Azul Fidelidade possui quatro níveis: Azul Fidelidade, Topázio, Safira, Diamante e, a partir de 2026, Diamante Unique.

