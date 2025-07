Azul freta aeronaves para transportar 30 mil jovens para Porto Seguro Contrato foi firmado com uma das maiores operadoras de viagens estudantis da América Latina, especializada em roteiros de formatura Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/07/2025 - 20h46 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aérea realiza fretamento de aeronaves Divulgação Azul

Com a chegada das férias escolares, o mercado de turismo entra oficialmente em clima de alta temporada. Aproveitando esse cenário aquecido, a Azul desponta também em outra frente, o fretamento de aeronaves. A empresa firmou um contrato com a Forma Turismo, para o transporte de 30 mil jovens com destino a Porto Seguro, no litoral Sul da Bahia, em 287 voos, entre 25 de junho e 28 de julho.

Este já é o quarto ano da parceria comercial entre a Azul e a Forma, iniciado em 2022, totalizando 581 voos e 91.378 clientes transportados. As operações estão sendo feitas com aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174 passageiros. As decolagens acontecema partir de 20 cidades brasileiras onde a as duas empresas atuam em seus respectivos segmentos, incluindo Confins/Belo Horizonte (MG), Galeão/Rio de Janeiro (RJ), Guarulhos (SP) e Recife (PE), entre outras.

“Nossa parceria neste formato de negócio é muito positiva, pois não impacta somente num aumento de receita, mas impulsiona toda a cadeia de turismo e eventos, valorizando a economia de rotas turísticas como Porto Seguro, um dos destinos mais queridos pelosnossos Clientes”, observa Ricardo Bezerra, gerente comercial sênior da Azul.

“Entendemos que a parceria com a Azul é um movimento estratégico para garantir segurança e conforto para a experiência de viagem de mais de 30 mil estudantes. Operar esse volume exige um planejamento logístico muito consistente e parcerias confiáveis, por issoescolhemos a Azul, para que possamos manter o padrão de serviço esperado para o Porto Festival, que se consolida como o maior evento estudantil do país”, reforça Renato Costa CEO da Forma Turismo.

‌



“Mais do que uma operação comercial, essa parceria demonstra a força do turismo estudantil como um segmento relevante para a economia local, fortalecendo o período de julho como um dos mais rentáveis para a cidade e causando um impacto positivo em toda a cadeiaturística, mobilizando hotéis, transporte, alimentação e gerando milhares de empregos diretos e indiretos para a população de Porto Seguro”, completa o executivo.

Mais voos - No comparativo do atendimento à Forma Turismo, entre 2022 e 2024, houve crescimento total de 66% no número de voos realizados e aumento total de 92% no número de clientes transportados, números que demonstram uma aceleração consistente nasoperações entre as duas empresas.

‌



“É importante frisar que este tipo de contrato comercial não é exclusivo de operadoras de turismo. Hoje, atendemos mercados bem distintos, como grandes empresas, comitivas políticas, eventos de vários portes, bandas musicais, times de futebol e até mesmo corridas automobilísticas, o que amplia ainda mais o nosso leque comercial, bem como oportunidades de operação máxima em malhas de altas temporadas”, detalha Ricardo.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.