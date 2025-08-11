Azul terá 240 voos extras para Fortaleza na Alta Temporada de Verão Entre dezembro e fevereiro, Companhia intensificará operações entre Congonhas e a capital cearense Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/08/2025 - 07h45 (Atualizado em 11/08/2025 - 07h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Companhia intensificará operações entre Congonhas e a capital cearense Divulgação Azul Linhas Aéreas

O Ceará se prepara para uma temporada de verão ainda mais movimentada. A Azul – maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil – oferecerá voos extras para atender à crescente demanda por um dos destinos turísticos mais procurados do país. Entre 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026, a Companhia terá 240 voos extras de/para a capital cearense, com a criação de novas rotas especiais diretas, como os voos de/para Congonhas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

Os novos voos de/para Fortaleza vão contemplar 8 destinos: Belém (28 voos semanais, diariamente no período), Viracopos (32 voos semanais, diariamente), Congonhas (14 voos semanais, diariamente), Uberlândia (4 voos semanais, aos sábados e domingos). Além domais, a Azul incluiu dois novos mercados estratégicos em sua operação especial: Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. As cidades terão, cada uma, dois voos semanais aos domingos, aumentando a conectividade da companhia com a região.

Outro destaque são as operações extras da aérea conectando Fortaleza ao Aeroporto de Recife (PE) que, entre chegadas e partidas, terá 58 voos semanais (diariamente). Da mesma forma, as operações para o Aeroporto de Confins/Belo Horizonte (MG) serão reforçadascom 26 voos semanais (também diariamente), resultando num acréscimo de 30% em decolagens e em novos assentos.

“Nosso objetivo é reforçar a conectividade em todo o país, oferecer mais opções para destinos turísticos e apresentar um planejamento especial para Congonhas. Essa estratégia de alta temporada é pensada para atender o Cliente que busca mais opções de lazer,voos diretos e conectividade regional. O reforço na nossa malha aérea favorece o turismo como também fortalece nossas operações estratégicas e estimula novos mercados”, afirma André Mercadante, diretor de Alianças, Malha e Revenue Management da Azul.

‌



O secretário do turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, pontua que a chegada de mais voos ocorre em um momento crucial, casando o trabalho de promoção do Estado que será reforçado. “Ter 240 voos extras significa mais visitantes, mais oportunidades de negóciose mais geração de emprego e renda para os cearenses. Sob a liderança do governador Elmano de Freitas, temos atuado de forma intensa para tornar o Ceará cada vez mais conectado e preparado para receber quem escolhe o nosso estado como destino. Essa operaçãoespecial da Azul reforça a confiança do setor aéreo no nosso potencial turístico e é mais um passo importante no fortalecimento da nossa economia”, pontua.

Operação direta de Congonhas para o Nordeste

‌



A partir do Aeroporto de Congonhas, além de Fortaleza, outros cinco outros aeroportos nordestinos terão aumento expressivo no número de decolagens e assentos oferecidos, chegando a 80% de acréscimo, em relação a suas programações regulares. Serão eles: JoãoPessoa (PB), Ilhéus (BA), Natal (RN) e Maceió (AL). Neste sentido, a Companhia também vai oferecer 4.460 voos dedicados da Azul Viagens a partir do aeródromo paulistano, o que equivalerá a um crescimento de 111% em relação à baixa temporada.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.