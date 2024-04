Azul terá voos extras para a Bahia Farm Show Companhia aérea contará com voos adicionais entre Belo Horizonte (MG) e Barreiras (BA) para importante feira do agronegócio

Azul: voos extras para a Bahia Farm Show

A Azul realizará quatro voos extras entre as cidades de Belo Horizonte (MG) e Barreiras (BA), nos dias 10 e 15 de junho. O objetivo é atender a demanda para a Bahia Farm Show, uma das maiores feiras do agronegócio brasileiras, que acontece de 11 a 15 de junho, na cidade de

Magalhães, localizada a 85 km do aeroporto de Barreiras.

“Estamos sempre atentos para atender a demanda de importantes eventos que movimentam as economias local e nacional. A oferta de mais

assentos ajudará a impulsionar a feira e os negócios da região, além de dar mais conectividade e conforto aos nossos clientes”, explica Beatriz Barbi, gerente de Planejamento de Malha da Azul.

Os voos entre o BH Airport, em Confins, e o aeroporto de Barreiras serão operados por aeronaves modelo ATR 72-600, com capacidade para 70 clientes. No dia 10 de junho a aeronave decola às 12h de Belo Horizonte e chega às 14h20 em Barreiras, retornando às 14h55. Já no dia 15 de junho, o voo sai às 14h da capital mineira e chega no município baiano às 16h20, com retorno às 17h.

As vendas já estão disponíveis no site da Azul, Central de Vendas ou nas agências de viagens parceiras. Os clientes que voam com a azul desfrutam da experiência proporcionada pela companhia em suas viagens pelo Brasil, com serviço de bordo com snacks e bebidas à vontade.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos

diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia

aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller's Choice Awards.