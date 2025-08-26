Bahia receberá mais de 880 voos da Azul na alta temporada Entre 13 de dezembro e 1º de fevereiro, companhia amplia conectividade para Salvador, Ilhéus e Porto Seguro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/08/2025 - 18h36 (Atualizado em 26/08/2025 - 18h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ampliação da conectividade para a Bahia: mais de 132 mil assentos adicionais Divulgação Azul Linhas Aéreas

A Azul, maior companhia aérea do Brasil em número de voos diários e cidades atendidas, vai ampliar de forma expressiva sua operação na Bahia durante a alta temporada de verão 2025/2026. Entre 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026, a companhia terá 880 voos extras de/para o estado, o que representa 132,4 mil assentos adicionais. O reforço equivale a um crescimento de 26% no número de decolagens e 28% na oferta de assentos em relação ao oferecido com a malha regular.

Em Salvador, serão 432 voos extras e 64,9 mil assentos adicionais, com crescimento de 20% no número de decolagens e 24% na oferta de assentos frente à temporada regular. A capital baiana terá ainda novos mercados sazonais a partir de Congonhas, Goiânia, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Uberlândia.

Já Porto Seguro terá 300 voos extras e 47,3 mil assentos adicionais, alta de 33% nas decolagens e 28% na oferta de assentos. Entre os principais destaques, está o mercado de Congonhas, que, nesse período de férias de verão, terá crescimento de 600% em decolagens e 417% em assentos oferecidos para essa que é uma das cidades mais procuradas do litoral nordestino. Esses novos voos também vão impactar as bases de Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Uberlândia, todas com um aumento de 100% frente à malha regular.

Em Ilhéus, a Azul programou 148 voos extras e 20,1 mil novos assentos, alta de 56% nas decolagens e 62% nos assentos. A cidade contará com um novo mercado sazonal para Congonhas, além do incremento nas operações para Confins, que terão crescimento de 22% no número de decolagens e 25% na oferta de assentos em relação ao período regular.

‌



Operações da Azul Viagens na Bahia

A Azul Viagens, operadora de Turismo da companhia, também reforçará sua atuação no estado com 69 voos dedicados semanais durante a alta temporada. As operações ligarão Salvador, Ilhéus, Porto Seguro e Una/Comandatuba a mercados estratégicos, e de onde partem a maioria dos Clientes do país para a Bahia, como Bauru, Campinas, Congonhas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, em São Paulo, Confins/Belo Horizonte e Uberlândia, em Minas Gerais, Goiânia, em Goiás e Cascavel, no Paraná.

‌



“O verão é o período em que a Bahia se consolida como protagonista do Turismo brasileiro. Ao apoiar a ampliação da malha da Azul, com nossos voos dedicados para Salvador, Ilhéus e Porto Seguro, que estão entre os destinos mais procurados por nossos Clientes nessa época do ano, reforçamos a importância estratégica do estado em nosso planejamento. E a nossa resposta ao crescimento anual da demanda de lazer na Bahia é não só oferecer mais opções de acesso às belezas e experiências locais, mas também, com os nossos pacotes, uma experiência ainda mais completa de conforto, férias e diversão”, afirmou Giulliana Mesquita, head da Azul Viagens.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.