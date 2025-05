Belo Horizonte tem voos diretos para Bariloche a partir de 25 de junho Durante o inverno, a capital mineira terá duas frequências semanais para o destino argentino Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/05/2025 - 17h52 (Atualizado em 27/05/2025 - 17h52 ) twitter

Belo Horizonte: voos diretos para Bariloche a partir de 25 de junho Divulgação

Belo Horizonte conta com voos diretos para Bariloche a partir de 25 de junho. A capital mineira foi contemplada com opções de voos que conectam diretamente à cidade argentina durante o inverno. Os voos pela companhia área Azul acontecem duas vezes por semana, todas as quartas-feiras e domingos, partindo do Aeroporto de Confins para o Aeroporto de Bariloche. O percurso dura 5h15, sem escalas. A frequência se manterá até 20 de agosto.

Mesmo antes da novidade, Belo Horizonte já é a terceira cidade no país que mais leva visitantes a Bariloche e a expectativa agora é de aumentar esse potencial. “Essa novidade é um presente para o público que já nos conhece e uma oportunidade para quem ainda não foi a Bariloche”, comenta Martina Gelardi, da Emprotur Bariloche.

Ainda no período de inverno existem diversas promoções que facilitam a vida do turista. A Azul Viagens tem pacotes de viagem saindo de Belo Horizonte, com opções a partir de 10x de R$ 310, de 2 a 6 de julho. As condições estão disponíveis no site da agência.

Destino de neve mais perto do Brasil

Bariloche, conhecida por suas paisagens de montanha, estações de esqui e charme europeu, é um dos destinos internacionais mais procurados pelos brasileiros durante o inverno, sendo o destino de neve mais próximo do país.

Além das atividades de neve para toda as idades, Bariloche é um destino para visitar nas quatro estações do ano, rodeado de natureza e com gastronomia para todos os gostos. Reconhecida mundialmente pela produção de chocolates e cervejas, a cidade também oferece diversas opções de sabores típicos da região como cordeiro patagônico, truta defumada, fondues e empanadas.

