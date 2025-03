Caça militar da Coréia do Sul lança bombas acidentalmente em área residencial Jato KF-16 que participava de um exercício de tiro real teria lançado bombas MK-82 fora da áreade treinamento. Primeiras informações reportam 7 civis feridos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/03/2025 - 00h39 (Atualizado em 06/03/2025 - 00h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Militares inspecionam área onde uma suposta bomba foi lançada em Pocheon, a 42 km de Seul Yonhap

Um caça da Força Aérea sul-coreana lançou acidentalmente oito bombas fora de um campo de treinamento durante exercícios de tiro real nesta quinta-feira (6), ferindo civis na área, disseram autoridades.

O caça KF-16 que participava de um exercício de tiro real lançou “anormalmente” oito bombas MK-82 fora do campo de treinamento em Pocheon, cidade a 42 quilômetros a nordeste de Seul, na manhã de hoje.

KF-16 Fighting Falcon

A Força Aérea disse que está conduzindo uma investigação sobre o acidente e pediu desculpas pelos danos causados ​​aos civis.

‌



Pelo menos sete pessoas ficaram feridas no incidente, de acordo com as autoridades, informa a agência Yonhap.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.