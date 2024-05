Campanha da FAB arrecada 1.500 toneladas de donativos

Alto contraste

A+

A-

FAB: 1.500 toneladas de donativos (Sargento Viegas)

A campanha “Todos Unidos pelo Sul”, lançada no dia 30/04 pela Força Aérea Brasileira (FAB), chegou à marca de 1.500 toneladas de donativos recebidos nas Bases Aéreas de Brasília, Galeão e São Paulo. A comunidade foi convidada a participar da ação, doando roupas, colchonetes, água potável e gêneros alimentícios não-perecíveis.

“Nós abrimos três Bases para recebimento das doações e, nos próximos dias, outras Bases também serão ativadas. Chegamos à marca de 1.500 toneladas de donativos em menos de uma semana. A campanha vai crescendo muito com o envolvimento de diversos órgãos e, especialmente, da população. Isso mostra a força da nossa sociedade, a força dos brasileiros”, destacou o Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno.

O transporte dos donativos está sendo feito diariamente, com destino a Base Aérea de Canoas (BACO), por meio de aeronaves da FAB, como o KC-30, do Segundo Esquadrão do Segundo Grupo de Transporte (2º/2º GT) – Esquadrão Corsário, e o KC-390 Millennium. Saiba mais em: FAB arrecada e transporta donativos para atingidos pelas enchentes no RS

Atuação da FAB

Publicidade

A FAB tem atuado em diversas frentes no apoio às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. As ações iniciaram no dia 30/04, com resgates de pessoas ilhadas e estende-se a atendimentos de saúde, transporte de equipes de resgate e materiais, campanha de arrecadação de donativos, coordenação de meios aéreos e outros.

Entre os meios da FAB, estão envolvidos 17 aeronaves, mais de 1.300 militares e 90 viaturas. As missões são cumpridas a partir das Bases Aéreas de Santa Maria (BASM), de Canoas (BACO) e Florianópolis (BAFL). A FAB lançou uma página especial para concentrar as informações sobre sua atuação em apoio aos atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul. Acesse e confira

Publicidade

Campanha “Todos Unidos pelo Sul”

A campanha “Todos Unidos pelo Sul” continua! Clique aqui e saiba como ajudar.

Publicidade









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.