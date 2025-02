Cathay Pacific e SITA anunciam acordo para expandir conectividade de rede em 51 aeroportos SITA aprimora operações da companhia aérea com recursos de alta velocidade em seus aeroportos ao redor do mundo, otimizando acesso à tecnologia de nuvem Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/01/2025 - 17h55 (Atualizado em 30/01/2025 - 17h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cathay Pacific e SITA: conectividade expandida Patrick Foto

A SITA, líder global em tecnologia de transporte aéreo, e a Cathay Pacific, companhia aérea com sede em Hong Kong, anunciaram um marco histórico ao firmarem um acordo que visa aumentar significativamente a extensão da rede de banda larga nos seus aeroportos de atuação, melhorando a capacidade atual em até cinco vezes e mantendo a otimização de custos. A iniciativa se alinha à direção estratégica da empresa de aumentar a adoção de serviços em nuvem e, ao mesmo tempo, garantir o desempenho ideal dos sistemas já existentes.

A Cathay Pacific foi uma das primeiras a adotar a solução SITA Connect, e a renovação do contrato demonstra sua confiança na empresa ao passar para o recém-lançado serviço SITA Connect Go. Essa nova colaboração fornecerá à companhia aérea conectividade de rede aprimorada em 51 aeroportos globais por meio do produto SITA Connect Go at Airports, que combina conectividade dupla à Internet para fornecer banda larga de até 300 Mbps. A renovação prevê um período de 12 meses de projeto, construção, teste e implementação para cobrir todos os aeroportos envolvidos.

O SITA Connect Go facilitará um aumento da banda larga de até cinco vezes em relação à capacidade atual. Essa melhoria garantirá maior eficiência e conectividade, mantendo o controle de gastos. O uso da nova infraestrutura aeroportuária permitirá que a Cathay Pacific continue sua transição de forma tranquila para aplicativos em nuvem, melhorando a eficiência operacional geral e a escalabilidade.

‌



A solução também inclui três gateways projetados especificamente para garantir o funcionamento ideal para aplicativos mais antigos, facilitando o uso contínuo dos sistemas existentes e, ao mesmo tempo, obtendo melhor desempenho e conectividade globalmente.

“O acordo com a Cathay Pacific é uma verdadeira prova de como podemos ajudar as companhias aéreas a maximizar suas infraestruturas de rede, que são fundamentais para suas operações contínuas. O fato de a Cathay Pacific ter sido um dos nossos primeiros clientes do SITA Connect, e agora um dos primeiros a adotar o SITA Connect Go, é um sinal de que a nossa tecnologia está produzindo resultados excelentes. As companhias aéreas e as redes de aeroportos na APAC (Ásia-Pacífico) estão enfrentando desafios com a infraestrutura de redes ultrapassadas. A novidade oferece uma plataforma SD-WAN robusta, escalável e segura para atender à crescente demanda de banda larga, além de auxiliar as empresas aéreas a focarem em seus clientes”, destaca Sumesh Patel, Presidente da SITA Ásia-Pacífico.

‌



O SITA Connect Go possui uma fase de implementação ultra rápida graças à sua infraestrutura APH-V pré-conectada resistente. Isso permitirá acelerar o processo de funcionamento da conectividade necessárias em toda a rede da Cathay Pacific, reduzindo o tempo de inatividade e interrupção. Além disso, a tecnologia oferece pacotes flexíveis e opções personalizáveis, permitindo que a companhia adapte seus requisitos de conectividade com base em necessidades específicas, otimizando os serviços de rede e mantendo a eficiência de custos.

Rajeev Nair, gerente geral de infraestrutura e segurança de TI da Cathay Pacific, ressalta: “As companhias aéreas de todo o mundo necessitam de uma infraestrutura aeroportuária forte e robusta, para que possam se concentrar em oferecer a melhor experiência aos passageiros. A SITA Connect tem nos ajudado a fornecer operações eficientes nos aeroportos há vários anos, e estamos confiantes de que essa parceria renovada com a SITA nos permitirá aumentar significativamente a capacidade de nossa rede existente da maneira mais econômica, permitindo-nos melhorar ainda mais nossa eficiência operacional e continuar concentrando todos os nossos esforços em nossos clientes”.

‌



A fase de implementação, que começou em abril de 2024, deve ser concluída no início do segundo trimestre de 2025, e estará totalmente operacional em 51 aeroportos na mesma data.

Sobre a SITA

A SITA é uma fornecedora de TI do setor de transporte aéreo, oferecendo soluções para companhias aéreas, aeroportos, aeronaves e governos. Nossa tecnologia possibilita viagens aéreas mais fluidas, seguras e sustentáveis.

Com cerca de 2.500 clientes, as soluções da SITA impulsionam a eficiência operacional em mais de 1.000 aeroportos, além de cumprir a promessa de viabilizar 17 mil aeronaves conectadas em todo o mundo. A SITA também fornece soluções de tecnologia que ajudam mais de 70 órgãos governamentais a encontrar equilíbrio entre fronteiras seguras e viagens otimizadas. Nossa rede de comunicações conecta todos os cantos do globo e abrange 45% da troca de dados do setor da aviação.

Em 2023, a iniciativa Science Based Targets (SBTi) aprovou nossas metas de redução de emissões de curto e longo prazo. Essas normas, fundamentadas na ciência, são essenciais para orientar nossas ações climáticas, com o objetivo de reduzir efetivamente as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, estamos desenvolvendo soluções para ajudar a indústria a atingir seus compromissos de redução de carbono, incluindo a redução do consumo de combustível e maior eficiência operacional.

A SITA é 100% de propriedade da indústria de aviação e totalmente impulsionada por suas necessidades. É uma das empresas com maior diversidade internacional, prestando serviços em mais de 200 países e territórios.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.