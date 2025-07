Chefe da União Europeia chega a Washington após bloco ameaçar sobretaxar aviões da Boeing Na capital americana, Maroš Šefčovič discutirá possível retaliação às tarifas de 30% impostas por Trump; medida pode impactar comércio bilateral em até R$ 460 bi Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/07/2025 - 15h50 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h05 ) twitter

União Europeia ameaça sobretaxar aviões da Boeing em retaliação às tarifas de Donald Trump Divulgação Boeing

O chefe comercial da União Europeia, Maroš Šefčovič, chegou a Washington nesta quarta-feira (16) para acelerar possíveis negociações sobre tarifas, depois que o presidente americano Donald Trump ameaçou o bloco europeu com uma taxação de 30%. Šefčovič se encontrará com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e com o representante comercial Jamieson Greer.

A União Europeia diz que a tarifa de 30% sobre as importações do bloco, prevista para iniciar a partir de 1º de agosto, seria inaceitável e que acabaria com o comércio normal entre dois dos maiores mercados do mundo.

RESUMO DA NOTÍCIA Maros Sefcovic, chefe comercial da UE, chega a Washington para discutir tarifas.

Trump ameaça taxar importações da UE em 30%, afetando o comércio bilateral.

A UE considera retaliações com tarifas em produtos dos EUA, como aviões da Boeing.

Incertezas nas negociações impactam fabricantes de chips e a economia de ambos os blocos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

No início da semana, a Comissão Europeia, que supervisiona o comércio para a UE, ameaçou uma retaliação com tarifas sobre 72 bilhões de euros (quase cerca de R$ 460 bilhões) em produtos norte-americanos como aeronaves da Boeing e automóveis caso as negociações comerciais com Washington fracassarem.

De acordo com a Reuters, a ASML, maior fornecedora mundial de equipamentos para fabricação de chips de computador, alertou que a incerteza nas negociações tarifárias está levando os fabricantes de chips nos EUA a adiar a finalização dos investimentos, o que prejudica suas perspectivas para o ano inteiro. Suas ações caíram até 7,3% no início do pregão.

“As tarifas de Trump só traz perdedores“, disse o ministro das Finanças alemão, Lars Klingbeil, em uma coletiva de imprensa, dizendo que as tarifas ameaçam a economia americana tanto quanto a europeia.

