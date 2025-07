Brasil desafia tarifas dos EUA em carta oficial Governo busca diálogo após tarifas de 50% sobre produtos brasileiros Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 15h52 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h52 ) twitter

'Na prática, Trump tarifa os americanos que compram os produtos brasileiros', diz economista

O governo brasileiro enviou uma carta ao governo dos Estados Unidos expressando insatisfação com a tarifa de 50% aplicada a produtos brasileiros. Assinada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro Mauro Vieira, a carta busca iniciar um diálogo para revisar essa imposição.

Representantes dos setores afetados se reuniram em Brasília para formular estratégias. Em entrevista ao Conexão Record News, o economista Ricardo Buso destacou que o governo não pretende pedir prorrogação do prazo das tarifas, evitando legitimar as justificativas americanas. Em vez disso, a mobilização inclui a Organização Mundial do Comércio e o setor produtivo dos EUA, que depende de produtos brasileiros como suco de laranja e aeronaves.

Buso também mencionou que retaliações ou busca por novos mercados são alternativas possíveis, mas enfatizou a necessidade de cautela estratégica devido à dependência americana de insumos brasileiros essenciais.

