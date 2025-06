Com demonstração de drone, Universidade lança escola de aviação Cursos de graduação devem iniciar neste segundo semestre de 2025 na Ulbra Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/06/2025 - 11h18 (Atualizado em 09/06/2025 - 11h18 ) twitter

Ulbra lança Escola de Aviação Marcelo Ermel - Ulbra

Com uma demonstração de pilotagem de drone e uma apresentação para uma seleta plateia, a Universidade Luterana do Brasil a Ulbra Escola de Aviação. Os novos cursos que devem ser oferecidos a partir do segundo semestre deste ano de 2025 são fruto de uma parceria com a EAD Aviação Civil, que tem 25 mil alunos distribuídos em diferentes países.

Por meio da parceria, a Ulbra oferecerá cursos superiores de Tecnologia em Transporte Aéreo, Tecnologia em Pilotagem Profissional de Aeronaves e Tecnologia em Manutenção de Aeronaves, além do MBA em Gestão Estratégica de Transporte Aéreo e Logística e MBA em Gestão de Segurança Operacional, entre outros. O lançamento aconteceu no dia 28 de maio no Plenarinho do Prédio 10, no campus Canoas da Ulbra. O evento foi encerrado com uma demonstração de pilotagem de drone no pátio do campus, com uma simulação de aplicação de defensivo agrícola em uma lavoura.

“É com muita satisfação que firmamos essa parceria, com o respeito e a dinâmica que a Ulbra vem mostrando para o mercado, uma dinâmica de modernização e atuação naquilo que o mercado exige”, afirmou Carlos Melke, presidente da Aelbra, a mantenedora da Ulbra. “Por parte da mantenedora, faremos todo o investimento para transformar essa escola na melhor escola de aviação do Brasil.”

O termo de parceria foi assinado pelo presidente Melke e pelo CEO da EAD Aviação Civil, Leandro Carvalho. “Temos um time jovem, mas apaixonado pela aviação. Vamos honrar essa parceria da EAD Aviação, especialista no ensino teórico, com a excelência da Ulbra na área do ensino”, afirmou Carvalho. “A parceria com a Ulbra vai possibilitar qualificar a teoria e a prática. Os alunos agora terão formações com a metodologia da Universidade.”

‌



O superintendente de EAD e Educação Continuada da Aelbra, Carlos Lenuzza, que está à frente do projeto, destacou que a Ulbra hoje é a maior Universidade privada do Rio Grande do Sul e, com projetos desta envergadura, a Ulbra caminha para ser a maior Universidade do Brasil. “Ouvimos a sociedade para saber quais as demandas do nosso arranjo produtivo, e esse projeto é fruto deste trabalho. A demanda mundial por profissionais da aviação já está em 2,4 milhões, e o Brasil é um dos maiores exportadores desta mão de obra.”

As graduações semipresenciais e os MBAs estarão disponíveis no segundo semestre para o desenvolvimento de competências e habilidades de pilotos (privados e comerciais), comissários de bordo, instrutores de voo e mecânicos de aeronaves, entre outros profissionais interessados nos cursos de qualificação.

‌



Cursos oferecidos pela Ulbra Escola de Aviação

● Curso Superior de Tecnologia em Transporte Aéreo;

‌



● Curso Superior de Tecnologia em Pilotagem Profissional de Aeronaves;

● Tecnologia em Manutenção de Aeronaves;

● MBA em Gestão Estratégica de Transporte Aéreo e Logística;

● MBA em Gestão de Segurança Operacional;

● Cursos livres como: piloto, comissário de voo, instrutor, agente de aeroporto, jet training, instrutor de planador e gestor de segurança operacional, entre outros.

