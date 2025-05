Conheça o jatinho que trouxe Carlo Ancelotti ao Brasil, novo técnico da Seleção Treinador desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão a bordo de um Bombardier Global 7500, avaliado em R$ 420 milhões Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/05/2025 - 20h53 (Atualizado em 25/05/2025 - 21h33 ) twitter

Global 7500: autonomia de 14.260 quilômetros Bombardier

Uma combinação perfeita de velocidade, alcance e amplitude. É assim que a canadense Bombardier anuncia seu jato executivo Global 7500, modelo que trouxe Carlo Ancelotti, de 65 anos, ao Brasil. Assista ao vídeo de apresentação da aeronave ao final desse texto.

O italiano pousou no Aeroporto Internacional do Galeão um pouco antes das 9 da noite deste domingo (25), depois de 10 horas e meia de voo, para assumir o comando da seleção brasileira de futebol. No embarque, em Madri, Ancelotti posou para foto ao lado da aeronave matrícula 9H-VID que cumpriu o voo VJT750, com o empresário Diego Fernandes, que intermediou a contratação do treinador pela CBF. O voo foi um dos mais rastreados neste domingo por plataformas de monitoramento, alcançando um pico de mais de 15 mil pessoas acompanhando o deslocamento de Carletto, como o técnico é chamado na Italia.

Suíte privativa com divã de três lugares que se transforma em uma cama de casal Bombardier

Com uma das cabines mais bem equipadas do mercado e alta confiabilidade, o Global 7500 é o maior jato executivo de ultralongo alcance já construído. Foi desenvolvido a partir do Global 6000, com uma asa redesenhada, fuselagem alongada e quatro zonas de cabine. Ele também tem um dos maiores alcances entre todos os jatos executivos, e é considerado o carro-chefe do setor, de 14.260 quilômetros. Não à toa Ancelotti voou os 8,134 km entre Madrí-Rio sem escalas, e com muita sobra de combustível.

Jatinho com Carlo Ancelotti no Galeão, na noite deste domingo (25) Divulgação CBF

Avaliado avaliado em R$ 420 milhões(US$ 75 milhões), o Global 7500 pode voar facilmente, por exemplo, de Nova York a Hong Kong ou de Singapura a São Francisco sem a necessidade de reabastecimento.

A aeronave é uma versão alongada do Global 6000 com uma nova asa Transonic Smooth Flex, mais leve, porém maior e com ótimo formato aerodinâmico. A asa melhora o desempenho de sustentação/arrasto e, com winglets mais eficientes, há uma sustentação 30% melhor em baixas velocidades. Também reduziu os efeitos da turbulência, como informa o Simple Flying.

Bombardier Vision Flight Deck: tecnologia fly-by-wire e aviônicos. Bombardier

O Global 7500 é equipado com motores General Electric Passport 20, que fornecem 18.920 libras de empuxo. Os motores reduzem as emissões e têm uma eficiência de combustível 8% maior que a do Global Express XRS. A aeronave voa a Mach 0,90, embora testes tenham demonstrado que ela pode voar mais rápido.

Carlo Ancelotti: italiano comandará a Seleção

A aeronave é conhecida ainda por seu desempenho excepcional em pistas curtas. A cabine acomoda até 19 passageiros e acomoda oito pessoas, além de ter 20% mais espaço e ser mais longa que a dos concorrentes. As janelas foram ampliadas e todos os assentos têm uma janela. Os assentos Nuage, desenvolvidos há sete anos, são ergonômicos, oferecem conforto em caso de gravidade zero e reclinação profunda. A cabine pode ser dividida em quatro áreas distintas:

Suíte Club com quatro assentos Nuage e mesas extensíveis

Suíte de conferências para reuniões ou jantares com mesa grande

Suíte de entretenimento com divã de três lugares e TV grande

Suíte privativa com divã de três lugares que se transforma em uma cama de casal.

A suíte privativa possui banheiro privativo com penteadeira, lavatório, guarda-roupa, chuveiro opcional e acesso ao compartimento de bagagem. Há uma cozinha completa com forno de convecção, micro-ondas, refrigerador e cafeteira. A cozinha foi projetada em consulta com a tripulação de cabine. Uma suíte opcional para a tripulação oferece ao piloto ou à tripulação de cabine uma área de descanso privativa, além de um lavatório e guarda-roupa na proa.

Há um sistema de ar fresco, Pur Air, que renova o ar a cada 90 segundos através de filtros HEPA para um ar mais limpo. O sistema de iluminação Soleil é baseado no ritmo circadiano e combate o jet lag. Uma TV grande de 55 polegadas oferece uma experiência de cinema e conta com áudio imersivo Bombardier l’Opera.

Carlo Ancelotti será apresentado à imprensa nesta segunda-feira (26) às 3 da tarde e estreia no comando da Seleção no dia 5 de junho no jogo contra o Equador, em Guayaquil.

Assista o vídeo de apresentação do Bombardier Global 7500:

