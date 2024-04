Conheça Moçambique, país com diversidade que tem o português como sua língua oficial Companhia aérea angolana proporciona uma experiência acessível de viagem para Moçambique, além de oferecer promoção de bagagem extra

TAAG: promoção de bagagens em voos para Moçambique TAAG: promoção de bagagens em voos para Moçambique (TAAG)

Com paisagens fascinantes e rica herança cultural, Moçambique é um destino que fica localizado no Sudeste do continente Africano. O país revela praias paradisíacas e dunas de areia dourada, oferecendo um refúgio tropical de tirar o fôlego. Além das praias, Moçambique se destaca por sua diversidade geográfica, na qual podem ser encontrados reservas naturais, ilhas, parques nacionais e montanhas.

A riqueza cultural de Moçambique é igualmente notável, com uma mistura única de influências africanas, portuguesas e árabes. Além disso, o país é ideal para os brasileiros se sentirem em casa, já que o destino tem como idioma oficial o português, que é falado principalmente como segunda língua por cerca de metade de sua população. A gastronomia moçambicana também reflete essa diversidade, com pratos que incorporam ingredientes locais e técnicas culinárias tradicionais.

Para quem deseja conhecer Moçambique, a TAAG Linhas Aéreas de Angola liga o Brasil ao país africano, por meio de conexões em Luanda, a capital angolana. A companhia listou as principais atrações turísticas do destino.

A capital de Moçambique, Maputo, pode ser o ponto inicial para conhecer algumas das maravilhas do país. Foi fundada para ser uma cidade portuária e preserva a arquitetura colonial portuguesa, com palácios e largas avenidas. Hoje em dia, o local também é ideal para quem gosta de conhecer a cultura e gastronomia. As ruas são vastas de mercados, bares e restaurantes.

Um dos seus principais pontos turísticos é a Praça da Independência. O ponto turístico fica entre a cidade alta e a cidade baixa, onde se localiza a estátua do primeiro presidente de Moçambique Independente, Samora Moisés Machel, um líder que ficou conhecido pelos discursos inflamados que enfatizavam o fim da exploração. Atrás da praça, está situado o prédio da Câmara Municipal, uma construção de 1941, que preserva a arquitetura.

A Ilha da Inhaca, localizada a 40 km da costa de Maputo, é um destino perfeito para os amantes de praias com estrutura simples e muita natureza. As águas que circundam a ilha exibem vários tons de azul e têm uma temperatura agradavelmente morna. Apesar de seu tamanho compacto, Inhaca abriga uma rica diversidade biológica, com aproximadamente 12 mil espécies já registradas.

O Parque Nacional da Gorongosa, outro ponto turístico importante, é uma das principais reservas de flora e fauna tipicamente africanas de Moçambique, oferecendo aos visitantes a oportunidade de explorar uma vasta gama de ecossistemas, desde savanas até florestas exuberantes, abrigando uma impressionante variedade de vida selvagem. A experiência inclui uma biodiversidade única, falésias, cascatas, savanas, acácias e muitas espécies – elefantes, leões, búfalos, zebras, hipopótamos e crocodilos. Vale destacar que as visitas só acontecem de abril a dezembro.

Além das reservas florestais e da capital, Moçambique também abriga diversos arquipélagos, sendo as Ilhas Quirimbas um exemplo notável. Elas encontram-se ao Norte do país e é um destino ideal para praticar mergulho. Compostas por mais de 30 ilhas de corais, praias de areia branca intocadas, águas cristalinas e palmeiras alinhadas ao horizonte, oferecem uma experiência única. O Arquipélago das Quirimbas é reconhecido como um dos destinos de praia mais remotos do mundo, proporcionando a combinação perfeita para aqueles que buscam relaxamento e desfrutar de férias em um local luxuoso e privativo à beira-mar.

Bagagem extra

Voando com a TAAG para Maputo, capital de Moçambique, os brasileiros podem levar uma bagagem extra. A promoção da companhia é válida para compras até 31 de março e viagens programadas até o final desse ano. A oferta é aplicável para compras realizadas por meio do website, call center e na loja da TAAG no aeroporto de Guarulhos.

Atualmente, os voos da companhia partem cinco vezes por semana do aeroporto de Guarulhos, São Paulo, em direção a Luanda, capital da Angola, às segundas, quartas, sextas, aos sábados e domingos. Do Aeroporto Internacional de Angola, existem voos diários conectando à cidade de Maputo, capital de Moçambique. Para acessar o país, é necessário apresentar o visto para Maputo no momento do check-in no aeroporto.

Sobre a TAAG

A TAAG – Angola Airlines – é líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 12 destinos domésticos e 13 internacionais. Além dos passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.