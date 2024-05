Conselho Internacional de Aeroportos adota resoluções para a sustentabilidade na aviação

Alto contraste

Conselho Internacional de Aeroportos: sustentabilidade na aviação (Airports Council International)

Os membros aeroportuários do Conselho Internacional de Aeroportos (ACI World) adotaram nesta quarta-feira (22), por unanimidade, durante a Assembleia Geral Anual da entidade, três resoluções destinadas a garantir um sistema de aviação seguro e sustentável à medida que a procura por viagens aéreas continua a aumentar.

• Segurança e proteção nos aeroportos como facilitadores fundamentais do crescimento sustentável

• Capacitar o sistema aeroportuário para atender ao crescimento futuro

• Descarbonização da aviação e ação climática nos aeroportos

Segundo o diretor-geral e CEO de ACI World, Luis Felipe de Oliveira, “o tráfego global de passageiros está prestes a disparar, com projeções próximas de 20 bilhões até 2042, dobrando as estimativas para 2024. Acomodar esse crescimento exponencial de forma segura e sustentável exige colaboração em todo o sistema de aviação, incluindo os governos. Juntos, devemos garantir capacidade suficiente, manter a segurança e a proteção e cumprir as metas de emissões líquidas zero da aviação. A adoção unânime das resoluções demonstra o compromisso dos aeroportos de todo o mundo com o crescimento sustentável, e agradecemos aos membros de ACI por nos apoiarem de forma coletiva. A colaboração não é apenas essencial; é o único caminho a seguir.”

Segurança e proteção nos aeroportos como facilitadores fundamentais do crescimento sustentável

Ao reconhecer que o crescimento sustentável e a longo prazo da aviação exige a manutenção dos mais elevados níveis de segurança e proteção, esta resolução apela a uma colaboração reforçada entre aeroportos, autoridades da aviação civil, governos, organizações internacionais e parceiros financiadores para aprimorar os padrões globais da aviação. Isto inclui aumentar os aeródromos certificados, melhorar as medidas de segurança através de iniciativas de capacitação e investir no desenvolvimento de uma força de trabalho qualificada na aviação.

Os aeroportos são incentivados a continuar a apoiar o programa de revisão por pares ACI APEX, que ajuda a indústria a otimizar suas operações e conformidade regulatória, bem como a elevar os padrões da aviação em todo o mundo.

Capacitar o sistema nos aeroportos para atender ao crescimento futuro

Ao reconhecer que a capacidade terrestre e do espaço aéreo representa um dos maiores desafios para acomodar a procura futura de viagens aéreas, esta resolução apela aos aeroportos, aos governos e a outras partes interessadas importantes, como os operadores aéreos e os prestadores de serviços de navegação aérea, para que priorizem a colaboração na maximização da utilização da capacidade do sistema. Isto inclui, através de políticas, acesso a financiamento oportuno e melhorias operacionais e técnicas.

A ACI World / CANSO (Organização Mundial de Serviços de Navegação Aérea Civil) , programa de Melhoria da Capacidade do Sistema Aeroportuário (Airport System Capacity Enhancement - ASCE), continua a ser um recurso fundamental para otimizar o uso da capacidade do sistema aeroportuário, tanto no ar como no solo.

Descarbonização da aviação e ação climática nos aeroportos

Ao observar o compromisso dos aeroportos com a meta de zerar as emissões líquidas de carbono da indústria, esta resolução insta os governos e as partes interessadas da aviação a priorizarem a adoção dos combustíveis sustentáveis de aviação (SAF), juntamente com o investimento em novas tecnologias de propulsão, como aeronaves elétricas e híbridas, e infraestruturas aeroportuárias associadas. A resolução sublinha a necessidade de abordagens globais unificadas para a descarbonização da aviação, incluindo a garantia de um fornecimento suficiente de energia verde aos aeroportos e o incentivo à adaptação climática e ao desenvolvimento de infraestruturas de mitigação por meio de mecanismos financeiros apropriados.

Juntando-se à série de recursos ambientais de ACI, incluindo o Programa ACI Airport Carbon Accreditation, ACI World lançou a publicação Orientação sobre Descarbonização de Aeroportos, um documento complementar, que fornece orientação sobre a construção de um roteiro para a descarbonização, envolvimento das partes interessadas e aspectos econômicos e financeiros.

A Assembleia Geral ocorreu durante a Conferência Anual de ACI World / Ásia-Pacífico e Oriente Médio - o mais importante encontro global de líderes aeroportuários – que acontece entre 21 e 23 de maio em Riad, Arábia Saudita, sob a hospedagem de Riyadh Airports Company.

Sobre ACI

Airports Council International (ACI) é a organização internacional de aeroportos, com 712 membros, que operam 1.925 aeroportos em 171 países. O escritório da América Latina e Caribe (ACI-LAC) conta com 270 aeroportos em 34 países e territórios, que administram 95% do tráfego aéreo da região.









