COP30: LATAM amplia em 25% sua oferta de assentos em Belém com voos extras e rotas especiais Companhia apoia esforço logístico para aumentar a conectividade de passageiros e cargas na próxima Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/05/2025 - 17h30 (Atualizado em 14/05/2025 - 17h30 )

Voos extras para a COP30 em Belém (PA) Divulgação LATAM Airlines

A LATAM ampliará em 25% a sua oferta de assentos em Belém (PA) durante a COP30. O aumento em relação à operação regular se dará por meio de voos extras e a criação das rotas especiais Bogotá-Belém e Galeão-Belém. A iniciativa faz parte do esforço logístico para aumentar a conectividade de passageiros e cargas durante a edição deste ano da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que será realizada na capital paraense entre 10 e 21 de novembro.

“O nosso compromisso com o meio ambiente e as pessoas do Brasil e da América do Sul é de longo prazo e inegociável. Assim como aconteceu nos anos anteriores, a aviação e a LATAM terão papel fundamental na realização da COP, tanto na logística da conferência quanto nos seus debates sobre a descarbonização e as mudanças climáticas”, afirma Maria Elisa Curcio, diretora de Assuntos Corporativos, Regulatórios e Sustentabilidade da LATAM Brasil.

VOOS EXTRAS

‌



Os voos extras da LATAM em novembro foram programados para 2 rotas nacionais: Guarulhos-Belém, que será ampliada de 28 para 31 voos semanais, e Fortaleza-Belém, que será ampliada de 7 para 12 voos semanais. Além disso, a LATAM decidiu manter durante novembro a oferta atual de 2 voos semanais na rota Manaus-Belém e de 3 voos semanais na rota Macapá-Belém.

ROTAS ESPECIAIS

‌



A rota Bogotá-Belém será operada de forma inédita e excepcional durante todo o mês de novembro com 3 voos semanais (às segundas, quartas e sábados) em aeronaves da família Airbus A320 com capacidade para até 174 passageiros. A rota conectará de forma estratégica o público estrangeiro da COP30 em voos de Atlanta, Miami e Orlando para a capital colombiana, graças à Joint Venture mantida pela LATAM com a Delta Air Lines.

Já a rota Galeão-Belém será operada de forma excepcional durante todo o mês de novembro com 2 voos semanais (às quintas e domingos) em aeronaves da família Airbus A320 com capacidade para até 174 passageiros.

‌



A LATAM E O BRASIL

A LATAM opera atualmente a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para 55 aeroportos em território nacional. No mercado internacional, é a companhia aérea que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do país para 90 aeroportos no exterior.

Com 20,5 mil funcionários no país, a LATAM deu início em 2025 à Escola LATAM, um programa profissionalizante para o desenvolvimento de carreiras no mercado de aviação.

Como consequência dos seus investimentos em pessoas, produtos, tecnologia, frota e voos, a LATAM lidera a aviação brasileira doméstica e internacional desde 2021, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Entre os viajantes corporativos, também lidera o ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) por dois anos consecutivos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.