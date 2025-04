De passagens mais baratas na madrugada a fake news na internet: Descubra sete grandes mentiras que contam sobre viagens Para celebrar o Dia da Mentira, Vitor Vianna, turismólogo e dono de agência Aventureiros, desmistifica diversos boatos atrelados ao turismo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/04/2025 - 02h05 (Atualizado em 03/04/2025 - 02h05 ) twitter

Boatos comuns sobre o universo das viagens Lucas Batista

No dia 01 de abril, é comemorado o Dia da Mentira no Brasil, data em que as pessoas pregam peças e fazem brincadeiras enganosas umas com as outras, geralmente, de forma leve e divertida. “Muitas dessas brincadeiras acontecem ao longo do ano, fazendo com que alguns mitos sejam levados como verdade, e isso não muda quando o assunto é turismo”, explica Vitor Vianna, turismólogo e dono da Agência Aventureiros.

No universo do turismo, existem diversos mitos sobre destinos, formas de viajar, entre outros temas. “Muitas dessas mentiras foram propagadas na internet, especialmente no contexto turístico, onde rumores e informações erradas podem se espalhar rapidamente, afetando a imagem de destinos”, afirma Vianna. Dessa forma, com o intuito de celebrar a data, Vitor separou as principais mentiras contadas no mundo do turismo. Confira, a seguir, quais são elas:

Comprar passagem de avião em cima da hora fica mais caro

Existe um mito de que comprar passagens de última hora seja mais caro, devido à disponibilidade limitada de assentos. ‘’Nem sempre é verdade. Embora as passagens possam ser mais caras se o voo estiver mais cheio, já houve casos em que comprei passagens de um dia para o outro mais baratas do que quando compradas com quatro ou cinco meses de antecedência”, explica o turismólogo.

‌



2. Comprar passagem aérea de madrugada sai mais barato

Esse mito tem diversos fatores, como demanda, tempo de antecedência e a política de preços da companhia aérea. “O que acontece é que algumas companhias aéreas oferecem promoções de passagens mais baratas em horários específicos, que podem incluir a madrugada, mas também em outras ocasiões, como datas comemorativas”, pontua Vianna.

‌



3. Dá para viajar o mundo inteiro sozinho

A experiência é válida para muitas pessoas, porém, nem todos os destinos são indicados para turistas sozinhos. “Existem lugares perigosos para ir sem alguém. Países como Egito, Emirados Árabes, Marrocos e Turquia podem ser arriscados para mulheres viajando sozinhas, por exemplo. É importante sempre procurar uma agência de confiança e evitar viajar sem ninguém para lugares potencialmente perigosos”, comenta o especialista.

‌



4. Só dá para viajar se você for rico

Uma mentira comum é a de que é preciso ter muito dinheiro para viajar e conhecer lugares fantásticos. “Se programe com antecedência, aproveitando as promoções oferecidas por companhias aéreas em períodos específicos, e faça escolhas de hotéis bem localizados, para reduzir o gasto com transporte. Dá, sim, para viajar sem gastar rios de dinheiro. Em países como os da Europa, por exemplo, o uso de transporte público funciona super bem e é a forma mais econômica de conhecer os lugares”, explica o dono da agência Aventureiros.

5. Não dá para equilibrar a vida pessoal e/ou profissional com viagens frequentes

Viajar com frequência pode ser complicado para quem tem uma vida profissional ou pessoal intensa. “É difícil encontrar o equilíbrio neste caso. O que indico é investir em alguém para ajudar em casa nas tarefas de limpeza, por exemplo, e deixar mais espaços entre uma viagem e outra, para ter tempo de também poder curtir seu espaço. Eu mesmo gosto de curtir meus gatos e meus momentos e, por mais que seja difícil encontrar esse equilíbrio, a gente dá sempre um jeito”, ressalta.

6. Viajar gastando menos significa abrir mão do conforto

Muitas pessoas acreditam que viagens mais baratas são sinônimo de ter menos conforto, porém, isso pode variar a cada caso e destino que escolherem. “É muito relativo. Algumas pessoas irão dizer que ficaram super confortáveis em alguns hotéis super econômicos. Eu já fui essa pessoa aos meus 20 anos. Hoje, com 40, busco conforto e qualidade e, por isso, prezo sempre por voos com menos conexão possível, hotéis bem localizados e confortáveis, com café da manhã. Acredito que a gente vai amadurecendo com o passar dos anos, o que é super normal. Quando somos jovens, topamos qualquer coisa e isso faz parte da vida’‘, reverbera o aventureiro.

7. Redes sociais mostram a realidade de quem viaja

As redes sociais mostram o ponto de vista de cada influenciador e, nem sempre, tudo é postado. Muitas vezes, apenas o que é bom vai para as redes sociais. “A vida não é um recorte de um vídeo no Instagram ou TikTok. Ninguém posta os perrengues, apenas o glamour. Exemplo disso é o Egito, que é o assunto atual das minhas redes ultimamente. Pessoas postam vídeos editados lindos, mas a realidade por lá é outra e o Egito que ninguém mostra nas redes sociais”, conta Vitor.

Vitor Vianna, turismólogo Divulgação

Por fim, o aventureiro reforça a importância de pesquisar sobre os destinos e ficar atento às fakes news ou, até mesmo, às notícias mais sérias que envolvem o turismo. “Pesquise sempre o destino antes de viajar. Veja seus costumes, hábitos, se o local exige que você viaje com uma agência ou guia de turismo, entre outras questões de relevância. E nunca faça uma viagem sem o básico e necessário: seguro viagem e chip de internet internacional para comunicação com os amigos. Vale lembrar que viajar requer cuidado e atenção sempre, mesmo para países próximos do nosso”, finaliza.

Sobre Vitor ViannaNascido em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Vitor começou a carreira como professor de educação física. Mas como tinha outras paixões, entrou também para o Jornalismo e, em seguida, formou-se como turismólogo. Em 2005, fundou sua própria agência de viagens, a Agência Aventureiros, que nasceu com o intuito de fomentar o turismo na cidade do Rio de Janeiro. Com o passar dos anos, a agência expandiu suas possibilidades, incluindo destinos nacionais e internacionais. A partir de 2020, após o apresentador de TV Franklin David entrar em sociedade, a Agência Aventureiros passou a trabalhar em seu grande diferencial: deixou de lado o turismo em massa e passou a oferecer algo mais intimista e personalizado para os clientes em suas viagens, com mais qualidade e um turismo mais atrativo.

