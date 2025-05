DIMOR GROUP leva a elegância da aviação clássica ao Catarina Aviation Show 2025 Empresa aterrissa no evento com três modelos que sintetizam o encontro entre passado e futuro: WACO YMF-5, o JUNKERS A50 Heritage e o A50 Junior Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/05/2025 - 13h46 (Atualizado em 30/05/2025 - 13h46 ) twitter

Aeronaves históricas estarão no Catarina Aviation Show 2025 Divulgação DIMOR GROUP

De 5 a 7 de junho, o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional será palco de uma exibição que une tradição, inovação e design com DNA europeu. O DIMOR GROUP, referência internacional na manufatura de aeronaves históricas, aterrissa no evento com três modelos que sintetizam o encontro entre passado e futuro: o WACO YMF-5, o JUNKERS A50 Heritage e o A50 Junior.

À frente da marca está Dieter Morszeck, empresário alemão e neto do fundador da lendária RIMOWA - marca que transformou o alumínio corrugado em símbolo de sofisticação no universo das viagens. Hoje, Dieter aplica o mesmo rigor estético e inovação ao universo da aviação leve, resgatando ícones que marcaram época com tecnologia de ponta e acabamentos artesanais.

O posicionamento da marca no Brasil ganha ainda mais força com a atuação de Luís Ermínio de Moraes, que assume o papel de Brand Ambassador da DIMOR GROUP no país, e com a liderança global do CEO Sérgio Barreto, também brasileiro, que reforça os laços da empresa com o mercado nacional e seu crescente público apaixonado por aviação de luxo.

‌



Três aeronaves, uma mesma filosofia: voar com estilo

O WACO YMF-5 é um biplano de linhas elegantes, produzido artesanalmente nos Estados Unidos, em Battle Creek, Michigan. Um tributo à aviação aberta dos anos 1930, com cockpit duplo e acabamento refinado, pensado para quem valoriza autenticidade e performance.

‌



O JUNKERS A50 Heritage traz de volta o charme das aeronaves alemãs da primeira metade do século 20. Seu revestimento de alumínio corrugado e design oval preservam o visual original do modelo de 1929, com atualizações estruturais que garantem segurança e eficiência de voo.

Já o JUNKERS A50 Junior, ultraleve de 600kg, oferece uma experiência de pilotagem única. Equipado com motor Rotax 912iS, aviônicos Garmin G3X e paraquedas balístico, é uma opção moderna e estilosa para novos pilotos e apaixonados pela aviação recreativa. A possibilidade de personalização- incluindo pintura e couro- transforma cada unidade em uma extensão da identidade do proprietário.

‌



