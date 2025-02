EDGE Group apresenta 200 soluções inovadoras de tecnologia e defesa na IDEX 2025 Parceiro estratégico do evento, grupo lidera com a maior presença de expositores da conferência, que ocorre entre 17 e 21 de fevereiro de 2025, em Abu Dhabi Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/02/2025 - 09h03 (Atualizado em 13/02/2025 - 09h03 ) twitter

O EDGE Group participa pela terceira vez da International Defence Exhibition & Conference 2025 (IDEX 2025) e da Naval Defence & Maritime Security Exhibition (NAVDEX 2025). Com mais de 200 soluções em exibição, esta será a maior participação da empresa no evento, reforçando a posição como um dos principais grupos de tecnologia avançada e defesa do mundo. A conferência será realizada entre os dias 17 e 21 de fevereiro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Parceiro estratégico oficial do evento, o EDGE Group vai apresentar o dobro de produtos em comparação com a IDEX 2023, consolidando a expansão de seu portfólio em todos os domínios. Os principais destaques incluem sistemas autônomos, como o helicóptero não tripulado HT-100, o veículo aéreo de combate não tripulado de baixa detecção JENIAH e o UAS de asa rotativa GARMOOSHA, o primeiro sistema aéreo não tripulado (UAS) projetado e produzido internamente nos Emirados Árabes Unidos.

Durante o evento, serão anunciados desenvolvimentos significativos e estratégicos, além de joint ventures com os principais parceiros globais do setor. Essas iniciativas, impulsionadas por recentes aquisições, colaborações e investimentos estratégicos, destacam o crescimento contínuo da EDGE e o foco no fornecimento de recursos integrados nos domínios aéreo, terrestre, marítimo, e de guerra eletrônica, cibernética e espacial.

Hamad Al Marar, diretor geral e CEO do EDGE Group, afirma: “Como a EDGE comemora cinco anos transformadores nos negócios, a IDEX 2025 oferece a plataforma perfeita para mostrar nossas inovações mais recentes e o desenvolvimento avançado das existentes, a expansão de nossas parcerias globais e o crescimento substancial de nossas operações. Desde a IDEX 2023, fizemos um progresso notável, dobrando o número de produtos em exposição para mais de 200 este ano, e crescendo de 20 entidades em 2023 para mais de 35 em 2025. Esse rápido desenvolvimento é impulsionado por investimentos estratégicos e parcerias com líderes mundiais do setor, tudo isso mantendo um forte foco na construção de uma base industrial soberana”.

‌



Destaques A empresa brasileira CONDOR Non-Lethal Technologies, empresa do Grupo EDGE desde o ano passado, vai apresentar mais de 50 produtos na IDEX 2025, entre eles as pistolas de munições de impacto controlado FR-100 e FR-112 e a pistola elétrica incapacitante SPARK Z3 DUO. Também será exposto o lançador LMV-637 STINGER, que tem rotação 360° e é capaz de disparar munições não letais até 15 vezes em sequência e o CONDOR DROP, drone capaz de lançar agentes químicos irritantes a 5km. Especialista em armamentos inteligentes, a SIATT, outra empresa brasileira pertencente ao EDGE, também estará presente. Entre os destaques, a empresa de São José dos Campos exibirá o omíssil antinavio MANSUP, em desenvolmimento para ser incorporado às Fragatas Tamandare da Marinha do Brasil até o final de 2025 Entre os destaques da EDGE na IDEX 2025, as munições avançadas incluem a linha AL TARIQ de munições guiadas com precisão, o versátil míssil antinavio MANSUP-ER e o sistema de mísseis de defesa aérea de camada interna SKYKNIGHT. No domínio terrestre, a EDGE apresentará os veículos terrestres não tripulados THeMIS, que tem eficiência comprovada em missões, o veículo de patrulha leve multifuncional AJBAN MK II, o veículo modular de combate de infantaria RADBAN e o HAFEET MK II, um veículo blindado de transporte de pessoal.

No setor naval, os destaques incluem o primeiro navio-patrulha FALAJ 3 de 60 metros, e o RABDAN, o primeiro navio-patrulha offshore totalmente projetado, desenvolvido e fabricado internamente nos Emirados Árabes Unidos. Esses avanços refletem o compromisso da EDGE Group em permanecer na vanguarda da inovação e, ao mesmo tempo, reforçar a posição dos Emirados Árabes Unidos como líder global em tecnologia.

‌



Sobre a EDGE

Lançado em novembro de 2019, o EDGE dos Emirados Árabes Unidos é um dos principais grupos de tecnologia avançada do mundo, estabelecido para desenvolver soluções ágeis, arrojadas e disruptivas para a defesa e além, e para ser um catalisador de mudanças e transformações. Ele se dedica a trazer inovações, produtos e serviços revolucionários para o mercado com maior velocidade e eficiência, a posicionar os EAU como um centro global líder para os futuros setores e a criar caminhos claros dentro do setor para que a próxima geração de talentos altamente qualificados prospere.

‌



Com foco na adoção de tecnologias 4IR, a EDGE está impulsionando o desenvolvimento de capacidades soberanas para exportação global e para a preservação da segurança nacional, trabalhando com operadores de linha de frente, parceiros internacionais e adotando tecnologias avançadas, como capacidades autônomas, sistemas ciberfísicos, sistemas de propulsão avançados, robótica e materiais inteligentes. A EDGE converge P&D, tecnologias emergentes, transformação digital e inovações do mercado comercial com capacidades militares para desenvolver soluções revolucionárias adaptadas aos requisitos específicos de seus clientes.

Com sede em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, a EDGE consolida mais de 35 entidades em seis grupos principais: Plataformas e Sistemas, Mísseis e Armas, Tecnologias Espaciais e Cibernéticas, Comércio e Suporte a Missões, Tecnologia e Inovação e Segurança Interna.

