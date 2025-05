El Dorado, em Bogotá, é o primeiro aeroporto da América Latina a implementar o sistema A-CDM Operadora aeroportuária local e SITA trazem, pela primeira vez, o gerenciamento colaborativo de aeroportos para a região Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/05/2025 - 17h27 (Atualizado em 22/05/2025 - 17h27 ) twitter

Aeroporto El Dorado, em Bogotá, Colômbia. Divulgação SITA

O Aeroporto Internacional El Dorado, em Bogotá, tornou-se o primeiro aeroporto da América Latina a implementar um sistema de Tomada de Decisão Colaborativa em Aeroportos (A-CDM). Essa iniciativa, realizada pela operadora aeroportuária OPAIN em parceria com a SITA, fornecedora líder de tecnologia de transporte, marca um avanço significativo no gerenciamento colaborativo de aeroportos na região.

Ao aprimorar o compartilhamento de dados em tempo real entre as companhias aéreas, os operadores de solo e o controle de tráfego aéreo, o sistema A-CDM permite previsões mais precisas do tempo de retorno da aeronave. A otimização da coordenação leva a um uso mais eficiente dos recursos terrestres e dos slots de pista, ajudando a reduzir os atrasos, o consumo de combustível e a aperfeiçoar a pontualidade.

“O El Dorado vivenciou um crescimento sem precedentes nos últimos anos, posicionando-nos como um dos aeroportos mais movimentados da América Latina”, disse Natali Leal, CEO da OPAIN. “Essa ampliação traz desafios para manter a eficiência operacional e a pontualidade. A implementação do sistema A-CDM nos permite enfrentar esses desafios de maneira direta, com uma melhor coordenação entre todas as partes interessadas. Essa abordagem colaborativa é essencial para fortalecer a experiência do passageiro e garantir que nosso crescimento seja sustentável.”

No aeroporto colombiano, a implementação integra as ferramentas de Tomada de Decisão Colaborativa da SITA, incluindo o Pre-Departure Sequencer (PDS), o Airport Management System (AMS) e o Operations Manager. Essas ferramentas contribuem coletivamente para uma operação aeroportuária mais simplificada e eficiente.

“Os aeroportos da América Latina estão enfrentando um cenário de expansão e complexidade crescentes”, acrescentou Shawn Gregor, Presidente da SITA Americas. “Espera-se que o tráfego aéreo regional atinja 773 milhões de passageiros até o final de 2024, um aumento de 5,5% em relação ao ano anterior, de acordo com a ACI-LAC. Com isso, há uma necessidade urgente de soluções que fortaleçam a eficiência e a resiliência. Tecnologias como a A-CDM são fundamentais para atender tais demandas, permitindo que os aeroportos otimizem as operações, reduzam o impacto ambiental e melhorem a experiência geral de viagem. Oferecer suporte ao El Dorado na definição de um novo padrão para o gerenciamento de aeroportos é um grande passo para o setor e para a região como um todo.”

O sistema A-CDM já apresentou bons resultados nos aeroportos europeus, onde proporcionou uma economia anual estimada em 360.000 kg de combustível, reduziu os atrasos em 2.000 minutos por ano e diminuiu o tempo de taxiamento em 26.300 minutos. Também melhorou a capacidade de prever as condições operacionais, reduziu o desperdício de slots no gerenciamento do fluxo de tráfego aéreo (ATFM) e aprimorou o planejamento antes da decolagem, ajudando a deixar as operações mais tranquilas e eficientes nos aeroportos.

A tecnologia também já provou seu valor nos principais aeroportos da Europa. De acordo com a EUROCONTROL, ele ajudou a melhorar a precisão dos horários de decolagem, reduzindo a diferença média entre a partida planejada e a partida real de 14 minutos para apenas 5 a 7 minutos. Esse nível de previsibilidade mantém os voos fluindo com mais tranquilidade pelos céus e ajuda a evitar gargalos. Além disso, graças a essa coordenação aprimorada, o controle de tráfego aéreo pode lidar com até 3,5% mais voos no espaço aéreo movimentado. À medida que mais aeroportos utilizam o sistema, é liberado cerca de 80% dos benefícios da capacidade total disponível, tornando as operações diárias mais eficientes e resilientes.

O Aeroporto El Dorado conecta Bogotá a 108 destinos domésticos e internacionais e desempenha um papel vital na conectividade regional. Com seu projeto de expansão “El Dorado Max”, o aeroporto pretende aumentar sua capacidade para 65 milhões de passageiros por ano, reforçando sua posição como um importante centro de aviação na América do Sul.

