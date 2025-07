Em novo incidente, avião da Air India perde altitude considerável durante decolagem Ocorrência foi registrada 38 horas após a queda do voo AI 171 em Ahmedabad, em 12 de junho Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/07/2025 - 17h21 (Atualizado em 01/07/2025 - 17h21 ) twitter

Boeing 777 da Air India: perda de altitude Wikimedia Commons

O voo AI187 da Air India que decolou do Aeroporto Internacional Indira Gandhi (IGI), em Delhi, com destino a Viena, em 14 de junho passou por um incidente ainda durante o processo de subida, quando perdeu altitude repentinamente e caiu por cerca de 275 metros (900 pés) no ar. Os pilotos reagiram e recuperaram o controle da aeronave. A ocorrência foi registrada 38 horas após a queda de um voo da mesma companhia em Ahmedabad, minutos após a decolagem, matando 241 das 242 pessoas a bordo e várias pessoas no solo.

A perda de altitude é investigada, segundo informou a Diretoria Geral de Aviação Civil (DGCA), órgão de fiscalização da aviação.

Após o recebimento do relatório do piloto, o caso foi comunicado à DGCA, de acordo com os regulamentos. Posteriormente, com o recebimento dos dados dos gravadores da aeronave, uma investigação mais aprofundada foi iniciada. Os pilotos foram retirados da escala de voo, aguardando o resultado da investigação", disse um porta-voz da Air India.

O Boeing 777 pousou em segurança em Viena após um voo de 9 horas e 8 minutos.

Enquanto isso, o parlamento indiano autorizou sessões para analisar os recentes acidentes aéreos e também a escassez de mão de obra no setor da aviação no país.

Queda de avião em Ahmedabad

O Boeing 787 Dreamliner com destino a Londres caiu momentos após decolar da cidade de Ahmedabad, na Índia, em 12 de junho, matando 241 das 242 pessoas a bordo e pessoas no solo.

As caixas-pretas do avião — o gravador de voz da cabine (CVR) e o gravador de dados de voo (FDR) — foram recuperadas, uma no telhado de um prédio no local do acidente em 13 de junho, e a outra nos destroços em 16 de junho.

Um relatório preliminar da investigação sobre o acidente da Air India deve ser divulgado até 11 de julho. O relatório pode revelar os possíveis fatores que contribuíram para o acidente.

Outro incidente

Também dias após o acidente, um piloto da companhia sofreu um grave ataque de pânico momentos antes de decolar do Aeroporto Internacional Indira Gandhi (DEL).

A tripulação se preparava para operar o voo AI 157 para Copenhague (CPH) a bordo de um Boeing 787-8 Dreamliner - mesmo tipo de aeronave que cai na véspera - quando um dos pilotos sinalizou à torre que um colega da tripulação não estava bem, o que levou a aeronave a retornar ao terminal.

No último dia 15, um Boeing 787-8 Dreamliner da mesma Air India com destino a Nova Delhi passou por dificuldades técnicas cerca de 15 minutos depois de decolar de Hong Kong e precisou retornar à sua origem, nesta segunda-feira (16).O piloto disse ao Controle de Tráfego Aéreo que não continuaria a viagem.

