Emirates investe USD 2.4 milhões para desenvolver estação de telemedicina pioneira para clientes a bordo Estrutura tem recursos como videochamada em alta definição, avaliação remota de passageiros, transmissão segura de dados e eletrocardiograma Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara Monteiro 14/03/2025 - 17h28 (Atualizado em 14/03/2025 - 17h28 )

Estação de telemedicina pioneira para clientes a bordo Divulgação

A Emirates se juntou à Parsys Telemedicine para introduzir equipamentos de última geração que vão fornecer aos clientes atendimento médico rápido e de alta qualidade a bordo. A Emirates investiu mais de US$ 2,4 milhões no desenvolvimento desses equipamentos com a Parsys e deve disponibilizá-los em 300 aeronaves nos próximos anos. A inovadora “estação de telemedicina” tem recursos avançados, como videochamada em alta definição, avaliação remota de passageiros, transmissão segura de dados e eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações da Telecardia, permitindo que a tripulação de cabine altamente treinada da Emirates salve vidas em situações de emergência.

A Emirates sempre investiu em equipamentos médicos de alta qualidade, e o novo kit da Parsys é resultado de um ano de trabalho das duas empresas para criar uma ferramenta de bordo personalizada que seja mais eficiente e confiável, mais conectada e mais segura para os clientes da Emirates.

Mais segurança, rapidez e confiabilidade para os clientes da Emirates

O novo sistema, que também é o melhor da categoria, inclui o Parsys Telemedicine Kit e o Parsys Cloud. O kit é uma estação de telemedicina integrada e portátil desenvolvida para que a tripulação de cabine colete informações importantes e os sinais vitais do passageiro, que podem ser transmitidos para o suporte médico em terra da Emirates – uma equipe de profissionais médicos localizada na sede do Grupo Emirates em Dubai, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. O kit inclui vários dispositivos médicos, como oxímetro de pulso, termômetro, medidor de pressão arterial, glicosímetro e eletrocardiograma (ECG). Os clientes da Emirates que precisarem de ajuda médica durante os voos agora podem ter seus sinais vitais e medições enviados automaticamente para o dispositivo Medcapture© via Bluetooth; desta forma, a tripulação de cabine não precisa fazer anotações e transmitir informações manualmente.

O dispositivo Medcapture© é um tablet que contém um novo aplicativo personalizado para se ajustar aos procedimentos médicos abrangentes da Emirates. Sua interface é intuitiva e fácil de usar para que a tripulação de cabine possa operá-la com eficiência e rapidez, mesmo em condições desafiadoras. O dispositivo também permite comunicação em tempo real da tripulação de cabine com a equipe de suporte médico em terra, garantindo acesso imediato a recomendações médicas especializadas durante os voos eavaliação em tempo real Em alguns casos, os médicos podem também avaliar visualmente ferimentos ou demais problemas remotamente, se necessário.

O dispositivo Medcapture© está conectado ao Parsys Cloud, plataforma na nuvem para que o suporte médico em terra receba dados do passageiro durante o voo e se comunique com a tripulação de cabine. Este sistema é seguro e confiável e garante que os dados dos passageiros sejam tratados em conformidade com as leis de proteção de dados.

Os kits da Emirates e Parsys já estão salvando vidas

Os kits da Emirates e Parsys já estão disponíveis em várias aeronaves e foram fundamentais em diversos casos médicos de sucesso.

Em um voo recente para Lyon, França, uma passageira idosa passou por uma emergência médica com um problema em seu sistema cardiovascular, que provocou a queda significativa de seus níveis de oxigênio e outros sinais vitais. A tripulação da Emirates, altamente treinada, forneceu oxigênio rapidamente e usou o dispositivo Parsys MedCapture© para compartilhar seus sinais vitais com a equipe de suporte médico em terra.

A equipe respondeu imediatamente por meio da plataforma Parsys Cloud conectada ao dispositivo MedCapture© a bordo. Com a comunicação em tempo real e orientação especializada, a tripulação administrou a situação de forma eficaz, garantindo que a passageira recebesse o melhor atendimento possível. O sistema Parsys permitiu uma coordenação mais rápida e descomplicada entre a tripulação e a equipe médica, ajudando a fornecer suporte adequado e especializado durante o voo.

Treinamento médico da tripulação de cabine da Emirates

O treinamento médico da tripulação de cabine é prioridade máxima na Emirates. Os novos membros da equipe passam por oito semanas de treinamento intenso que cobre desde os fundamentos básicos para que se tornem tripulantes de cabine de classe mundial. O treinamento inclui uma série de cursos sobre segurança, serviços, situações de emergência e hospitalidade, além do treinamento de resposta médica extremamente importante. Com uma combinação de aprendizado prático, presencial, em sala de aula e online, os novos membros aprendem lições inestimáveis para salvar vidas. O novo kit da Parsys é apresentado à tripulação de cabine utilizando uma abordagem que combina aprendizado online e prático.

A tripulação de cabine da Emirates recebe amplo treinamento médico para lidar com situações de emergência durante o voo, que incluem desmaio, engasgo, dificuldade respiratória, reação alérgica e mal súbito. Os membros da tripulação também são treinados para gerenciar casos de ferimento, infecção e higiene a bordo. Procedimentos que salvam vidas, como a ressuscitação cardiopulmonar (RCP), o uso do desfibrilador externo automático (DEA) e até mesmo assistência ao parto, são ensinados usando tecnologia avançada de simulação. Este treinamento abrangente, liderado por instrutores certificados em primeiros socorros de aviação, é realizado no moderno centro de treinamento de tripulação de cabine da Emirates em Dubai.

O conhecimento e as habilidades da tripulação de cabine são testados anualmente em um treinamento recorrente, e a tripulação é obrigada a concluir um curso online de 1,5 horas e uma sessão prática de 2 horas para RCP, DEA, hemorragia grave e gerenciamento de alergia grave, com avaliação do profissional em cada treinamento. A tripulação experiente também participa de um exercício anual de simulação de voo para garantir que está totalmente preparada para lidar com qualquer incidente médico e atualizar regularmente o seu conhecimento.

No aspecto psicológico, a tripulação de cabine também recebe treinamento sobre como obter consentimento para ajudar os clientes, mostrar empatia aos doentes e suas famílias, manter a calma, manter a vítima informada em todos os estágios e estar presente com a vítima até que a situação melhore. Além disso, os membros da tripulação aprendem a dar notícias difíceis quando necessário. Após qualquer incidente, a tripulação de cabine também recebe apoio para sua própria saúde mental por meio do Employee Assistance Programme da Emirates, do serviço Peer Support e do Sehaty, programa de bem-estar para os funcionários da Emirates.

