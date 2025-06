Escola de aviação inaugura base no Aeroporto de Ribeirão Preto Objetivo da Aviate é levar padrão de excelência na formação aeronáutica para a região interiorana Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/06/2025 - 09h31 (Atualizado em 26/06/2025 - 09h31 ) twitter

Formação aeronáutica em Ribeirão Preto Divulgação Aviate

A Aviate, escola de aviação focada em formar a nova geração de pilotos, ultrapassou os portões do Campo de Marte, em São Paulo, e inaugurou uma nova base em Ribeirão Preto. Instalada no hangar da Aerotrading, importadora de aeronaves localizada no aeroporto da cidade, a expansão tem como objetivo aproximar a formação aeronáutica de excelência de um público em crescimento no interior e interessados em um ensino de tecnológico, pautado na inovação e alinhado aos mais rigorosos padrões de qualidade.

“Levar a Aviate para Ribeirão Preto é mais do que uma expansão física. É oferecer, no interior, o mesmo padrão de ensino que já consolidamos na capital, com estrutura moderna, equipamentos tecnológicos, inovação e alto nível de exigência técnica. A nova base nasce para atender um público que valoriza qualidade, tem pressa e busca soluções completas mais perto de casa”, afirma Guilherme Barnabé, piloto de linha aérea, cofundador e CEO da Aviate.

Além de Guilherme Bernabé, aAviatetambém conta com Luiz Henrique Bagatin como co-fundador. A instituição oferece a oportunidade dos alunos aprenderem em duas das aeronaves mais novas e tecnológicas do segmento: o bimotor P2006T Aeronave Tecnam e o Tecnam P-Mentor, além do Cessna 172P Skyhawk II.

Sobre a AviateA Aviate é uma escola de formação da nova geração de pilotos. Com sede no Brasil, une inovação, metodologia internacional e formação prática baseada em experiências reais. Com foco em excelência e pioneirismo, prepara seus alunos para os desafios da aviação contemporânea. Saiba mais na página oficial da instituição no Instagram.

