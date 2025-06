Etihad Airways e Air Europa celebram a inauguração da rota entre Madri e Abu Dhabi O primeiro voo da Air Europa, que partiu nesta terça-feira de Abu Dhabi com destino à capital espanhola, marca a entrada da companhia aérea no Oriente Médio Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/06/2025 - 15h45 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h45 ) twitter

Aliança reforça a conectividade entre os Emirados Árabes Unidos e a Espanha Divulgação Air Europa

A Etihad Airways e a Air Europa celebraram um marco histórico com a operação, por parte da Air Europa, do seu voo inaugural em regime de wet-lease de Abu Dhabi para Madri, o que representa a primeira operação aérea da companhia espanhola a partir do Oriente Médio.

O voo histórico, realizado com um Boeing 787-9, representa uma evolução significativa na aliança existente entre as duas companhias aéreas, baseada na ampliação do acordo de compartilhamento de voos (codeshare), assim como na cooperação entre seus programas de fidelidade. Essa colaboração destaca o valor das parcerias estratégicas para melhorar a conectividade global e oferecer aos passageiros de quatro continentes opções de viagem mais integradas.

A Etihad passa agora a oferecer dois voos diários para Madri, sendo o da tarde, com código EY103, operado por um Boeing 787-9 da Air Europa, que conta com 32 assentos na Classe Executiva e 307 na Econômica. O contrato de wet-lease, junto à ampliação do codeshare, reforça o mercado em crescimento entre Abu Dhabi e a Espanha, além de apoiar os laços turísticos e comerciais entre os dois países.

Antonoaldo Neves, CEO da Etihad Airways, declarou: “Hoje marca um novo capítulo no nosso acordo de colaboração com a Air Europa. Esta relação demonstra como a Etihad pode trabalhar com parceiros estratégicos para fortalecer nossa rota para Madri e estabelecer uma conectividade relevante entre continentes. Ao nos associarmos à Air Europa, abrimos possibilidades empolgantes para nossos passageiros que desejam explorar novos destinos na Europa e na América Latina.”

‌



Juan José Hidalgo, presidente da Air Europa, acrescentou: “A aliança com a Etihad Airways, para lançar nossa primeira rota no Oriente Médio a partir de Abu Dhabi, marca um momento de transformação para a Air Europa. Essa operação nos posiciona perfeitamente para atender à crescente demanda por viagens entre a Espanha, a América Latina e os dinâmicos mercados da Ásia e do Oriente Médio. O hub global da Etihad é a plataforma ideal para nossa expansão internacional.”

A parceria reforça o compromisso da Etihad em apoiar a posição de Abu Dhabi como um destino atrativo tanto para viagens de lazer quanto de negócios, ao mesmo tempo em que fortalece os vínculos com mercados europeus importantes como a Espanha. Juntas, Etihad e Air Europa oferecem aos passageiros acesso a mais de 130 destinos por meio de suas redes combinadas.

‌



A operação em regime de wet-lease estabelece uma base sólida para futuras iniciativas estratégicas entre a Etihad e a Air Europa, incluindo oportunidades para aprofundar suas atividades comerciais e expandir a cooperação bilateral. Ambas as companhias permanecem comprometidas em explorar novas formas de colaboração que beneficiem os passageiros, por meio de mais opções de viagem, melhor conectividade e serviços cada vez mais integrados.

Sobre a Air Europa

‌



Com atuação desde 1986, a Air Europa é uma companhia aérea espanhola, membro da aliança SkyTeam. A frota da empresa é composta por 50 aeronaves, que estão entre as mais modernas e sustentáveis do setor, como os modelos Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737, que garantem eficiência e comodidade aos passageiros. A Air Europa voa a mais de 55 destinos em todo o mundo e conta com uma posição estratégica no hub do aeroporto Adólfo Suárez Madrid-Barajas, conectando a Europa e a América. A companhia se destaca por seu sólido compromisso com a sustentabilidade e a descarbonização, assim como por sua aposta na inovação, por meio da incorporação de tecnologias mais avançadas para a digitalização e otimização dos processos. A Air Europa ainda figura atualmente entre as empresas aéreas mais pontuais do continente europeu.

Sobre a Etihad Airways

A Etihad Airways, companhia aérea nacional dos Emirados Árabes Unidos, foi fundada em 2003 e rapidamente se tornou uma das principais companhias aéreas do mundo. A partir de sua sede em Abu Dhabi, a Etihad voa para destinos de passageiros e carga no Oriente Médio, África, Europa, Ásia, Austrália e América do Norte. Junto aos seus parceiros de código compartilhado, a rede da Etihad oferece acesso a centenas de destinos internacionais. Nos últimos anos, a companhia recebeu diversos prêmios por seu serviço e produtos de alta qualidade, sua oferta de carga, programa de fidelidade e muito mais.

