EUA e Europa certificam jatinho com capacidade de voar do Brasil à Austrália sem escalas FAA e EASA certificam o Gulfstream G800, jato executivo de ultralongo alcance avaliado em R$ 400 milhões Luiz Fara Monteiro 29/04/2025 - 09h23

Gulfstream G800: autonomia de 15.186 km Divulgação Gulfstream

Os reguladores dos Estados Unidos (FAA) e da Europa (EASA) certificaram o jato executivo de ultralongo alcance G800 da Gulfstream, que a empresa agora diz ter um alcance de 8.200 nm (15.186 km), acima dos 8.000 nm anunciados anteriormente. Esta autonomia daria condições do jato voar do Brasil à Austrália sem escala, praticamente.

G800: cabine ampla e silenciosa Gulfstream

Com o preço média na faixa dos R$ 400 milhões (U$ 72 milhões) O G800 “recebeu a certificação de tipo da Administração Federal de Aviação, juntamente com a certificação da Agência de Segurança da Aviação da União Europeia, e o fez com capacidades de desempenho ainda maiores do que o previsto originalmente”, disse a empresa de Savannah recentemente.

“Com a certificação do G800, a Gulfstream superou novamente as expectativas graças à experiência e ao rigor de nossas equipes de testes de voo, certificação e fabricação”, afirma o presidente da Gulfstream, Mark Burns.

Cabine do G800 Gulfstream

“Estamos nos preparando para essa conquista e estamos prontos para uma entrada tranquila do G800 em serviço, com o início das entregas aos clientes dos EUA e da Europa.”

De acordo com a Flight Global, As certificações da FAA e da EASA encerram um programa de desenvolvimento atrasado e ocorrem pouco mais de um ano após o regulador dos EUA aprovar o G700, navio irmão do novo tipo, com alcance de 7.500 nm.

Ambas as aeronaves são equipadas com dois turbofans Rolls-Royce Pearl 700 e possuem aviônicos Symmetry Flight Deck da Honeywell.

A Gulfstream revelou o desenvolvimento do G800 em outubro de 2021, na época dizendo que esperava iniciar as entregas em 2023. Ela adiou o cronograma em diversas ocasiões, com executivos citando o aumento do escrutínio da FAA.

O primeiro voo do G800 ocorreu em junho de 2022.

