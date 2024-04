Eve Air Mobility é selecionada membro do Comitê Público-Privado de Mobilidade Aérea Avançada do Japão Empresa contribuirá na avaliação e elaboração de recomendações sobre as regulamentações e políticas da indústria

Eve Air Mobility: membro do Comitê Público-Privado de Mobilidade Aérea Avançada do Japão

A Eve Air Mobility foi selecionada como membro do Comitê Público-Privado de Mobilidade Aérea Avançada (AAM) do Japão. O comitê é responsável por avaliar e fazer recomendações ao Ministério da Economia, Comércio e Indústria, e ao Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão sobre regulamentos e políticas de AAM para o país.

Estabelecido em 2018, o comitê é composto por membros selecionados para discutir o desenvolvimento de vários serviços de AAM, como o transporte de passageiros, voos panorâmicos e serviços de ambulância aérea para todo o Japão.

“O governo japonês e o setor privado têm trabalhado de forma colaborativa para desenvolver o mercado de AAM e construir a estrutura regulatória necessária para torná-lo uma realidade. Nos sentimos honrados em nos tornar membro do Comitê Público-Privado de AAM do Japão e apoiar a evolução deste trabalho”, afirma Johann Bordais, CEO da Eve. “Estamos entusiasmados para desenvolver e estruturar um modelo de negócios que não apenas viabilize voos de eVTOL no Japão, mas que também avance no ecossistema geral de mobilidade na região.”

Antes de ser selecionada, a Eve esboçou como poderia apoiar e contribuir como membro do comitê. Com uma ampla e diversificada base de clientes, a Eve tem a intenção de trazer sua perspectiva global e expertise para ajudar nos avanços que estão sendo realizados na indústria de AAM no Japão. A inclusão oficial da Eve no comitê não só aumentará o conhecimento do público japonês sobre a empresa, mas também fortalecerá sua reputação no país.

“A Eve está dedicada a impulsionar e garantir a segurança do ecossistema de AAM na região da Ásia-Pacífico”, enfatiza Bordais. “Seguimos motivados para dar continuidade à nossa colaboração com nossos parceiros no Japão, enquanto nos preparamos para o início das operações em 2026. Com o anúncio recente da nossa parceria com a AirX, a maior empresa pública de serviço de fretamento de helicópteros do Japão, para até 50 aeronaves, a Eve mantém sua trajetória de expansão de relações na região.”

A Eve tem avançado no desenvolvimento de sua aeronave. A empresa iniciou a montagem do primeiro protótipo do eVTOL em escala real, que dará sequência à campanha de testes em 2024. Com um design de decolagem e cruzeiro (Lift + Cruise), que minimiza peças móveis, reduzindo o potencial custo de operação e manutenção, o eVTOL da Eve possui oito rotores para auxiliar na decolagem e aterrissagem vertical e um motor traseiro para voo em cruzeiro. Com um alcance de 100 km e velocidade de aproximadamente 185 km/h, a aeronave da Eve atualmente lidera a indústria de UAM com cartas de intenção de compra para até 2.900 pedidos.

Além de desenvolver o eVTOL, a Eve proporcionará aos seus clientes acesso imediato a uma rede global de centros de serviço, com o apoio da Embraer, uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo. A empresa também está desenvolvendo um portifolio de soluções para apoiar seus clientes, incluindo soluções de otimização de operações de voo, gerenciamento de rede, administração de dados e monitoramento da condição do veículo.

Sobre a Eve Air Mobility

A Eve se dedica a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer S.A. e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema de UAM, com um projeto avançado de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo. Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e bônus públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”.