Feriadões em abril e maio devem atrair mais de 380 mil passageiros para o BH Airport Mais de um milhão de passageiros devem circular pelo terminal internacional mineiro durante o mês de abril, o que representa um crescimento de 7% em relação a 2024 Luiz Fara Monteiro 09/04/2025 - 02h00

BH Airport: expectativa para os feriados em abril e maio Divulgação

Marcado por um dos feriados prolongados mais desejados do ano, o mês de abril promete ser movimentado no BH Airport. A expectativa é que mais de um milhão de passageiros circulem pelo terminal nesse mês, o que representa um crescimento de 7% em relação ao mesmo período em 2024 e de 16% sobre abril de 2019, no período pré-pandêmico. Ao todo serão 9382 pousos e decolagens, um salto de 8% em relação ao ano passado de 20% sobre 2019.

Os feriados da Semana Santa e de Tiradentes devem atrair cerca de 191 mil passageiros, considerando o período entre 17 e 22 de abril. O movimento é 7% maior que o mesmo feriado em 2024. Para atender a demanda do período, as companhias aéreas preparam 90 voos extras. Entre os destinos mais procurados estão Porto Seguro, Maceió, Recife, Natal e Salvador.

Também começa em abril a movimentação para outro feriado: o do Dia do Trabalhador, em 1º de maio. A expectativa é que para esse período os passageiros comecem a voar no dia 30 de abril e o retorno aconteça até 5 de maio. Nesse intervalo de tempo, o BH Airport espera receber cerca de 189 mil pessoas, volume que é 9% maior que o mesmo feriado em 2024. Ao todo serão 64 voos extras para atender a demanda dos passageiros, que voarão principalmente para os destinos de praias: Porto Seguro, Rio de Janeiro e Salvador.

O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, lembra que os feriados são importantes para o fomento da cadeia do turismo, mas destaca que o crescimento de passageiros no terminal internacional mineiro vai além deles. “Essa é uma tendência que vem se consolidando desde o ano passado, quando batemos recorde de movimentação e crescemos quase quatro vezes mais que a média nacional em número de passageiros. A expectativa é continuar crescendo, tanto em movimentação, como destinos ofertados e mix comercial, oferecendo aos nossos passageiros a melhor experiência aeroportuária”, afirma.

‌



Entre as novidades de rotas anunciadas nesse início de 2025 está o trajeto BH – Bariloche, que já está com as vendas abertas para voos na temporada de junho a agosto. A operação será pela Azul Linhas Aéreas com aeronaves Airbus A320, que acomodam até 174 passageiros. Ao todo, serão 34 operações, com partidas de Belo Horizonte às quartas-feiras e domingos.

Destinos atendidos em abril

‌



O BH Airport oferece cerca de 70 destinos no Brasil e no mundo. Confira as operações ativas em fevereiro:

Voos regionais:

‌



Araxá; Divinópolis; Governador Valadares; Ipatinga; Manhuaçu; Montes Claros; Paracatu; Patos de Minas; Salinas; Teófilo Otoni; Uberaba; Uberlândia e Varginha.

Voos nacionais:

Aracaju (SE); Barreiras (BA); Belém (PA); Brasília (DF); Campina Grande (PB); Campinas (SP); Cuiabá (MT); Curitiba (PR); Florianópolis (SC); Fortaleza (CE); Foz do Iguaçu (PR); Goiânia (GO); Guanambi (BA); Guarulhos (SP); Ilha de Comandatuba (BA); Ilhéus (BA); Imperatriz (MA); Jericoacoara (CE); João Pessoa (PB); Linhares (ES); Maceió (AL); Manaus (AM); Marabá (PA); Natal (RN); Palmas (TO); Parauapebas (PA); Porto Alegre (RS); Porto Seguro (BA); Porto Velho (RO); Recife (PE); Ribeirão Preto (SP); Rio Branco (AC); Rio de Janeiro - GIG (RJ); Rio de Janeiro - RRJ (RJ); Rio de Janeiro - SDU (RJ); Salvador (BA); São Luís (MA); São José do Rio Preto (SP); São Paulo - CGH (SP); Sorriso (MT); Teresina (PI); Vitória (ES); Vitória da Conquista (BA).

Voos internacionais:

Buenos Aires (Argentina); Cidade do Panamá (Panamá); Lisboa (Portugal); Orlando (EUA); Santiago (Chile) e Willemstad (Curaçao).

