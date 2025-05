Finlândia investiga nova invasão de seu espaço aéreo por aeronaves militares russas Ocorrência foi registrada na última sexta-feira (23) na costa de Porvoo. Incidentes semelhantes já foram reportados anteriormente Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 25/05/2025 - 11h00 ) twitter

Imagem de arquivo: Hornets finlandeses interceptam Mig-29 alemão durante treinamento sobre o Mar Báltico Força Aérea da Finlândia

Duas aeronaves militares russas são suspeitas de violar o espaço aéreo finlandês na costa de Porvoo na sexta-feira, de acordo com o Ministério da Defesa da Finlândia.

“Levamos a suspeita de violação do espaço aéreo a sério, e uma investigação está em andamento”, disse o Ministro da Defesa, Antti Häkkänen (NCP), em um comunicado na noite de sexta-feira.

Em uma publicação na plataforma de mensagens X, a Guarda Costeira do Golfo da Finlândia disse que iniciou uma investigação preliminar sobre o incidente.

Um evento semelhante ocorreu em fevereiro. Naquela ocasião, suspeitava-se que uma aeronave russa tivesse entrado no espaço aéreo finlandês sobre o Golfo da Finlândia, a oeste de Hanko, por alguns minutos.

Enquanto isso, a emissora polonesa TVP noticiou que caças poloneses interceptaram um bombardeiro tático russo em espaço aéreo internacional sobre o Mar Báltico na quinta-feira. O incidente envolveu uma aeronave Su-24 da era soviética, que foi localizada e dissuadida por dois jatos poloneses a pedido do comando da força conjunta da OTAN.

A Finlândia tem visto um aumento significativo na atividade militar e nos exercícios desde que se juntou à OTAN em 2023, especialmente em Rovajarvi, o maior campo de artilharia da Europa Ocidental . Essa escalada ocorreu após a invasão da Ucrânia pela Rússia e piorou a situação de segurança ao longo dos 1.340 quilômetros de fronteira da Finlândia com a Rússia.

Mais cedo ainda, em 11 de junho de 2012, outros dois aviões militares russos teriam violado o espaço aéreo da Finlândia, de acordo com o Ministério da Defesa do país nórdico.

O incidente ocorreu sobre o Golfo da Finlândia, conforme relatou o ministério. Na ocasião, caças F/A-18 Hornet da Força Aérea finlandesa foram enviados a fim de identificar os invasores. O Ministério da Defesa russo admitiu um número indeterminado de voos de bombardeiros Tu-22 e caças Su-27 nas proximidades da Finlândia no mesmo dia, mas negou que eles tenham invadido o espaço aéreo do país.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.