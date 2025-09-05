Flybondi continua crescendo na América do Sul e anuncia rota para o Peru a partir de Puerto Iguazú
Companhia também adicionou novo avião Airbus para rota Rio de Janeiro-Buenos Aires
A Flybondi, primeira companhia aérea low cost a conectar Brasil e Argentina, anunciou que começará a operar uma nova rota internacional ligando a Argentina ao Peru, a partir de dezembro de 2025. A rota conectará Puerto Iguazú (na fronteira com Foz do Iguaçú) a Lima, expandindo a malha aérea da empresa na região. Com este lançamento, o Peru se torna o terceiro país latino-americano para o qual a Flybondi oferece conectividade, juntamente com o Brasil e o Paraguai.
A rota terá quatro voos semanais, às segundas, quartas, sextas e domingos, e as passagens estarão à venda a partir da próxima semana pelo site da companhia aérea, com passagens a partir de US$ 340 (R$ 1.859), ida e volta. “A Flybondi tem o orgulho de anunciar nossa primeira rota para o Peru, conectando Iguazú a Lima. Esta nova conexão fortalece os laços entre dois países com laços históricos, culturais e turísticos muito fortes”, comentou Mauricio Sana, CEO da Flybondi.Além disso, nos últimos dias a companhia adicionou uma aeronave Airbus A320 à sua frota para a rota Rio de Janeiro-Buenos Aires, e inaugurou a rota de retorno ao Paraguai, que terá voos diretos de Buenos Aires a Encarnación, sul paraguaio. Três voos inaugurais foram realizados já em agosto e estão disponíveis passagens para voos a partir de dezembro deste ano. Em breve, também será anunciado o retorno da rota Buenos Aires-Assunção (Paraguai).Com Encarnación e Lima, a companhia aérea chega a nove rotas internacionais. Além destas, são sete conexões para o Brasil, de Buenos Aires para o Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Salvador e Maceió; e de Córdoba para o Rio de Janeiro e Florianópolis.
✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp