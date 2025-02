Funcionários de companhias aéreas são presos por negligenciarem manutenção e usarem peças fora das especificações Gerentes da Libyan Airlines e Afriqiyah Airways foram acusados de negligenciar manutenções programadas pelo fabricante Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/02/2025 - 11h49 (Atualizado em 06/02/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministério Público da Líbia ordenou a detenção de dez funcionários de duas companhias aéreas locais por negligenciarem procedimentos de segurança Konstantin von Wedelstaedt / Wikimedia Commons

O Ministério Público da Líbia ordenou a detenção de dez funcionários de duas companhias aéreas locais - Libyan Airlines e Afriqiyah Airways - por negligenciarem procedimentos de segurança. Segundo a Procuradoria-geral, investigações de vários incidentes levaram à conexão com a não realização de manutenções preventivas especificadas pelo fabricante, assim como a utilização de peças sem conformidade com os padrões exigidos.

Segundo o procurador-adjunto, a detenção dos funcionários ocorreu por não terem realizado as vistorias nos prazos exigidos, de acordo com os padrões estabelecidos pelo fabricante, além da realização de serviços de manutenção em locais não licenciados. A investigação ressalta que as peças de reposição não estavam de acordo com as especificações aprovadas.

A administração das duas empresas violou as normas de segurança da aviação civil ao operar conscientemente voos que não atendiam às condições de segurança necessárias, colocando em risco a vida dos passageiros, conclui a investigação.

E apontou que os gestores das duas empresas violaram as normas de segurança da aviação civil, o que colocava em risco a vida dos passageiros. Os dez réus permanecerão em prisão preventiva, enquanto aguardavam a investigação.‎

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.