Anac autoriza EuroAtlantic Airways a operar voos regulares no Brasil Companhia poderá definir com os aeroportos rotas e frequências dos voos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/02/2025 - 08h54 (Atualizado em 06/02/2025 - 08h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

euroAtlantic autorizada a operar no Brasil Alf van Beem / Wikimedia Commons

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) concedeu autorização para a empresa aérea EuroAtlantic Airways – Transportes Aéreos S.A. operar voos regulares no Brasil. A Portaria nº 16.300 de 3 de fevereiro de 2025, publicada nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União (DOU) habilita a companhia a realizar serviços de transporte aéreo internacional de passageiros e cargas com origem e/ou destino em território brasileiro.

A EuroAtlantic Airways já possuía histórico de operações no país por meio de voos fretados, agora expandindo sua atuação com a possibilidade de oferecer ligações frequentes entre Brasil e Europa. A autorização foi concedida após a empresa atender a todas as exigências regulatórias da Anac, incluindo a comprovação de capacidade operacional e a conformidade com as normas de segurança. A companhia poderá definir diretamente com os operadores aeroportuários as rotas e frequências dos voos.

A autorização da EuroAtlantic Airways, reforça o compromisso da Anac em ampliar a oferta de transporte aéreo no Brasil, promovendo a concorrência e proporcionando mais opções para os passageiros e o setor logístico.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.