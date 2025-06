Gohobby apresenta carro voador e drones de última geração nos principais eventos do Mundo GEO Empresa estará presente em três dos quatro eventos do Expo Center Norte, em São Paulo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/06/2025 - 14h14 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h14 ) twitter

Empresa leva carro voador e drones de última geração à exposição Divulgação Gohobby

A Gohobby, maior importadora, distribuidora e fabricante de produtos tecnológicos do Brasil e da América Latina, marcará presença nos mais importantes eventos de tecnologia e mobilidade aérea do país: MundoGEO Connect, DroneShow Robotics e Expo eVTOLs, que acontecem simultaneamente entre os dias 03 e 05 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Líder em soluções aéreas e tecnologias embarcadas, a Gohobby promete chamar a atenção do público com produtos que representam o futuro da mobilidade e da tecnologia. O principal destaque da empresa nos eventos será o carro voador, o eVTOL EH216-S da EHang, algo que por muitos anos ficou no imaginário popular e hoje já é uma realidade. Além disso, a Gohobby também vai apresentar drones de última geração, como o Agras T50, focado em alta capacidade de pulverização, da linha DJI Agriculture, a linha Enterprise, voltada a mapeamento, inspeções industriais e segurança pública e o lançamentoe Matrice 4 Series, focado em geoprocessamento e sensoriamento remoto.

Para quem comparecerá ao evento, buscando itens tecnológicos para o setor de segurança, a marca levará seus sistemas anti-drones mais modernos, como o Gohobby Sentinel, um sistema de detecção de drones intrusos e o Skyfend, um neutralizador de drones com tecnologia de ponta, desenvolvido para cenários sensíveis que exigem máxima proteção.“A participação da Gohobby nestes eventos reforça nossa posição estratégica como protagonista no desenvolvimento de tecnologias aéreas inteligentes. Ao longo dos anos, fomos responsáveis por democratizar o acesso às soluções mais inovadoras do setor, conectando fabricantes internacionais ao mercado brasileiro e latino-americano com excelência em suporte técnico, distribuição e atualização tecnológica constante”, ressalta o CEO da empresa, Adriano Buzaid.

Durante os três dias de evento, o público terá a oportunidade de conhecer de perto o que há de mais avançado em mobilidade aérea, sensoriamento remoto, geoprocessamento, drones agrícolas e soluções integradas para mapeamento 3D, inspeções, pulverizações e segurança. Com um portfólio de ponta, a Gohobby promete ser um dos grandes destaques das feiras, reafirmando seu compromisso com o futuro da tecnologia aérea no Brasil e no mundo.

Serviço

MundoGEO Connect, DroneShow Robotics, Expo eVTOLs e SpaceBR Show

Local: Expo Center Norte - Pavilhão Azul

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000Data: 03 a 05 de junho

Horário: Das 9h às 19h

Estande: Pavilhão Azul, Estande 916 - Rua 900

Mais informações: https://mundogeoconnect.com/ / https://spacebrshow.com/ / https://expoevtol.com/

Sobre a Gohobby

Atuando no mercado brasileiro desde 2010, a Gohobby é a maior importadora,distribuidora e fabricantede produtos tecnológicos no Brasil e na América Latina, e foi a primeira empresa a trazer e operar um carro voador no Brasil. A companhia é uma figura proeminente no mercado brasileiro de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT), especializada na importação e distribuição de aeronaves, oferecendo soluções inovadoras para uma ampla variedade de setores e necessidades, como negócios, agronegócio, indústria, transporte de passageiros, entre outros. A empresa tem crescido, em média, 100% ao ano desde sua fundação e pretende atingir 500 milhões de reais em receita anual até 2026. Em 2011, a empresa tornou-se a primeira importadora de drones no Brasil.

