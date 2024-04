GOL comemora Semana do Consumidor com trechos nacionais a partir de R$ 124,10 Viagens internacionais de ida e volta saem a partir de R$ 961. A promoção se estende das 18h desta sexta-feira (15) até às 23h59 do domingo (17)

GOL: promoção de passagens

Já que os descontos estão voando para todos os lados, eis a chance de os Clientes da GOL voarem também! Para fechar a Semana do Consumidor em grande estilo, a Companhia disponibiliza trechos domésticos a partir de R$ 124,10 e viagens internacionais de ida e volta com valores que iniciam em R$ 961. A promoção tem início às 18h desta sexta-feira (15), Dia do Consumidor, e segue até às 23h59 do domingo (17).

A ideia é se programar agora para voar de forma mais acessível no período que vai de hoje, 15 de março, até o dia 30 de junho de 2024, tanto para destinos no Brasil quanto no exterior. As passagens com descontos estão disponíveis no website e app da GOL, nas agências de viagem e lojas VOEGOL - não são válidas para compras em lojas de aeroportos. E os abatimentos são aplicados apenas em tarifas de voos operados pela GOL.

Não faltam exemplos de descontos em trechos domésticos para consumidor nenhum colocar defeito. É o caso de São Paulo (CGH)-Uberaba (UBA), por R$ 124,10, Rio de Janeiro (GIG)-São José dos Campos (SJK), por R$ 152,88, São Paulo (CGH)-Joinville (JOI), por R$ 157,10, São Paulo (CGH)-Londrina (LDB), por R$ 164,10, Manaus (MAO)-Santarém (STM), por R$ 195,02, e Salvador (SSA)-Vitória da Conquista (VDC), por R$ 242,09, entre muitos outros. É importante ressaltar que a ida e a volta são obrigatórias e os valores já incluem a taxa de embarque.

Também convidativos, os destinos internacionais da Semana do Consumidor compreendem a ida e a volta (que são obrigatórias) e já incluem a taxa de embarque. Alguns destaques: São Paulo (GRU)-Santa Cruz de la Sierra (VVI), R$ 961; Florianópolis (FLN)-Buenos Aires (EZE), R$ 1.298; São Paulo (GRU)-Assunção (ASU), por R$ 1.259; São Paulo (GRU)-Buenos Aires (AEP), por R$ 1.351, Rio de Janeiro (GIG)-Montevidéu (MVD), por R$ 1.635, Maceió (MCZ)-Buenos Aires (EZE), por R$ 2.010, e Manaus (MAO)-Miami (MIA), por R$ 2.144.

Bagagem despachada, GOL + Conforto e Dog&Cat Cabine ganham desconto

A promoção Semana do Consumidor vai além dos bilhetes domésticos e internacionais. Produtos e serviços da GOL adquiridos no período que vai das 18h desta sexta (15) às 23h59 do domingo (17) têm abatimento de 10%. É o caso do assento GOL + Conforto, para viajar com mais comodidade, do Dog&Cat Cabine, que permite ao Cliente voar juntinho ao seu pet, e o despacho da 1ª bagagem de até 23 kg. O desconto é válido para os voos domésticos da GOL que serão operados entre 1º de abril e 30 de junho de 2024.

Durante o fim de semana de ofertas, tanto os bilhetes nacionais quanto os internacionais podem ser divididos em até 5x sem juros ou entre 6x e 12x com juros de 1,99% ao mês (parcela mínima de R$ 100) nos cartões Visa, MasterCard, American Express, Diners, Elo, Hipercard e JCB. Com os Cartões GOL Smiles, o parcelamento pode ser feito em até 12x sem juros (parcela mínima de R$ 30). As condições são válidas apenas para o website e app GOL.

A GOL é uma das empresas aéreas líderes no Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação, em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,9 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 141 aeronaves Boeing 737.