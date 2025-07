GOL decola rota sazonal entre São Paulo e Bariloche, destino consagrado de inverno na Argentina Reconhecida pela prática de esqui, a cidade da Patagônia recebe voos da Companhia durante a alta temporada, entre os dias 2 de julho e 29 de agosto Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/07/2025 - 17h29 (Atualizado em 02/07/2025 - 17h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rota São Paulo/Guarulhos-Bariloche atrai brasileiros de todas as idades Divulgação GOL Linhas Aéreas

A GOL Linhas Aéreas, maior operadora de voos entre o Brasil e a Argentina, retoma nesta quarta-feira, 2 de julho, os voos sazonais para Bariloche (BRC), a partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU). As operações, com três frequências semanais de ida e volta, seguem até o dia 29 de agosto, contemplando todo o período de alta temporada na cidade da Patagônia que é reconhecida pela prática do esqui e outras atrações de inverno.

A rota São Paulo/Guarulhos-Bariloche atrai brasileiros de todas as idades, sobretudo famílias com crianças e adolescentes, casais e grupos de amigos. San Carlos de Bariloche vive dias de intenso turismo entre junho e setembro. Já os meses de julho e agosto são considerados a altíssima temporada, período em que a GOL disponibiliza voos às segundas, quartas e sextas, nos dois sentidos.

Entre os dias 2 e 7 de julho, as saídas de GRU para BRC são diretas, enquanto a volta de BRC para o Brasil tem uma escala no aeroporto de Ezeiza (EZE). De 9 de julho a 22 de agosto, as operações são sempre diretas, tanto a ida quanto a volta. Entre os dias 25 e 29 de agosto, as decolagens a partir de GRU fazem escala em Ezeiza, ao passo que a volta do destino de inverno acontece sem paradas (veja tabelas abaixo com frequências e horários).

“A retomada das frequências sazonais entre São Paulo e Bariloche reforça a presença já robusta da GOL na Argentina e contribui para diversificar ainda mais as opções turísticas entre os dois países. Além disso, a rota GRU-BRC, com voos diretos, proporciona comodidade a antigos e novos Clientes que buscam aproveitar ao máximo as férias de inverno”, afirma Rafael Araujo, diretor executivo de Planejamento da GOL.

‌



A Argentina é o maior mercado internacional da Companhia, que atende 6 aeroportos e cinco municípios no país vizinho: Buenos Aires (Ezeiza e Aeroparque), Mendoza (MDZ), Córdoba (COR), Rosário (ROS) e Bariloche (BRC). A partir do Brasil, um total de 13 cidades nas regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste se comunicam sem escalas com as bases argentinas da GOL.

Os voos entre São Paulo/Guarulhos (GRU) e Bariloche (BRC) são operados com as modernas aeronaves Boeing 737, que, em configuração internacional, têm capacidade para 176 passageiros.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.