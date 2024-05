GOL e Doce Maravilha fecham segundo ano de parceria e oferecem desconto em passagens Com o cupom RIOMARAVILHA, bilhetes com destino ao RIOgaleão (GIG) e Santos Dumont (SDU), em voos operados pela GOL, ganham 10% de desconto

Alto contraste

A+

A-

Realizado no Rio de Janeiro, o festival celebra a cultura brasileira com grandes atrações musicais (Arte - GOL Linhas Aéreas)

Para celebrar a cultura brasileira e alguns dos maiores nomes de nossa música, a GOL Linhas Aéreas vai patrocinar pelo segundo ano consecutivo o festival Doce Maravilha, que acontece no Rio de Janeiro nos dias 25 e 26 de maio. Para facilitar a viagem de quem sai de outros estados para aproveitar os shows, a GOL fará um desconto especial na venda de passagens aéreas.

Como estímulo para que seus Clientes possam estar presentes no evento, a GOL disponibiliza o cupom RIOMARAVILHA no período de 22/04/2024 às 09h até 24/05/2024 às 23h59 para os clientes ganharem 10% de desconto em voos domésticos operados pela GOL de 24/05/2024 até 27/05/2024 com origem ou destino Rio de Janeiro (GIG ou SDU), o cupom é válido para as 300 primeiras compras no site da GOL.

“Patrocinar este festival pelo segundo ano consecutivo reforça o compromisso do grupo GOL em promover o turismo transformador, incentivando a diversidade, a cultura e a socialização por meio de ações que valorizem a conexão com o Brasil e com tudo o que ele representa”, comenta Carla Fonseca, Vice-presidente da GOL e CEO da Smiles.

A grande festa da música brasileira, que acontece nos dias 25 e 26 de maio, no Jockey Club do Rio, vai reunir nomes como Maria Bethânia, Xande de Pilares, Jorge Ben Jor, Ana Carolina e Negra Li, entre outros. Mais de 40 artistas estão confirmados nos dois palcos do evento, incluindo encontros inéditos, homenagens e celebrações de marcos da história da música. A curadoria é de Nelson Motta.

Publicidade

Os ingressos podem ser adquiridos no site Eventim e na bilheteria credenciada. Através da venda do ingresso social, com valor diferenciado, o festival irá apoiar o Instituto Vida Livre, o Instituto da Criança e instituições do Rio Grande do Sul.

Confira neste link toda programação do festival Doce Maravilha.

Publicidade

O cupom RIOMARAVILHA é válido para as primeiras 300 transações efetuadas no site ou no app da GOL e não estabelece um mínimo de passagens: pode-se adquirir 1 bilhete ou mais, desde que seja para voos operados pela GOL no Brasil com destino ao Rio de Janeiro/RIOgaleão (GIG), Santos Dumont (SDU). O foco é o período do evento, portanto a viagem precisa estar inserida entre 24/05/2024 e 27/05/2024 para quem vai para o Rio. As compras na promoção RIOMARAVILHA podem ser parceladas em até 5 vezes sem juros ou entre 6 e 12 vezes com juros de 1,99% ao mês (parcela mínima de R$100,00), nos cartões Visa, MasterCard, American Express, Diners, Elo, Hipercard e JCB. Cartões GOL Smiles em até 12 vezes sem juros (parcela mínima de R$30,00). Condições válidas somente para o Website e Aplicativo GOL.

SERVIÇO

Publicidade

Festival Doce Maravilha – Rio de Janeiro

25 e 26 de maio

Jockey Club - Praça Santos Dumont, 31 - Rio de Janeiro/RJ

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL é a principal companhia aérea do Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 141 aeronaves Boeing 737.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.