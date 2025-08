GOL expande presença em Santa Catarina com nova rota intraestadual, Chapecó-Florianópolis, e novo destino, Lages/Correia Pinto As operações diretas terão início, respectivamente, em 2 de outubro e 27 de novembro de 2025, com três frequências semanais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/08/2025 - 14h55 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h55 ) twitter

GOL Airlines Boeing 737 MAX 8 Chad Slattery via Gol Linhas Aéreas

A GOL Linhas Aéreas, Companhia Aérea mais pontual da América Latina no último mês de junho, anuncia a abertura de vendas de bilhetes para suas novas operações em Santa Catarina: o voo intraestadual entre a cidade de Chapecó (XAP) e a capital, Florianópolis (FLN), com início no dia 2 de outubro, e sua quinta base no Estado, a ser instalada em Lages/Correia Pinto (EEA). Este novo destino GOL, na serra catarinense, se comunicará com o aeroporto central de São Paulo, Congonhas (CGH), a partir de 27 de novembro de 2025.

Em parceria com a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina, a GOL expande sua presença regional, assim como os investimentos no Estado, que já dispõe de quatro destinos atendidos pela Companhia - Florianópolis, Chapecó, Navegantes/Balneário Camboriú (NVT) e Joinville (JOI) - e, a partir de novembro, terá uma quinta base, no município de Correia Pinto.

A ligação do oeste de Santa Catarina (Chapecó) com Florianópolis representa um significativo avanço para os catarinenses, que poderão acessar o litoral do Estado em apenas 1 hora de voo, favorecendo as viagens de negócios e lazer e ainda as conexões ali oferecidas pela GOL, inclusive para a Argentina. A partir de outubro, serão 3 frequências semanais sem escalas de ida e volta, às segundas, quartas e sextas no sentido XAP-FLN, e às terças, quintas e domingos no trecho FLN-XAP [veja tabela abaixo, com dias e horários]. Em Chapecó, a GOL já oferece voos diretos para os aeroportos de Guarulhos (GRU) e Congonhas, em São Paulo.

Já a inauguração da nova base em Lages/Correia Pinto contribuirá para fomentar o desenvolvimento turístico e econômico em toda a região serrana de Santa Catarina, que passa a ter ligação direta com a maior metrópole nacional. Em Congonhas, os Clientes oriundos de Correia Pinto encontrarão diferentes opções de conexão com a própria GOL para diversas capitais e interior do País. As frequências serão às terças, quintas e sábados [veja tabela abaixo, com dias e horários].

‌



Jorginho Mello, governador de Santa Catarina, diz: “Sempre que vemos uma empresa investindo em Santa Catarina, ampliando as operações e reforçando a nossa aviação regional, é uma prova de que estamos no caminho certo. Tenho certeza de que esses voos terão muito sucesso. Nosso governo tem atuado para trazer desenvolvimento para todas as regiões, nesse caso específico atendendo pedidos importantes dos catarinenses da Serra e do Oeste”.

Para Beto Martins, secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias (SPAF) de Santa Catarina, “as rotas anunciadas pela GOL atenderão importantes reivindicações”. Elas irão aproximar os catarinenses, otimizar a mobilidade e proporcionar conexões que são fundamentais para o desenvolvimento regional".

‌



“A GOL hoje é líder de oferta de voos e assentos em Florianópolis, investindo continuamente na expansão regional, e é com imenso orgulho que anunciamos nossas novas operações em Santa Catarina. Enquanto a rota intraestadual Chapecó-Florianópolis levará praticidade e economia de tempo aos Clientes tanto do oeste do Estado quanto da capital, temos a convicção de que o novo destino de Lages/Correia Pinto contribuirá fortemente para o desenvolvimento do turismo e dos negócios na serra de SC, permitindo aos brasileiros desfrutarem de paisagens e vivências incríveis na região”, afirma Rafael Araujo, diretor executivo de Planejamento da GOL.

Segundo semestre traz expansão em Santa Catarina

‌



No mercado doméstico da GOL em Santa Catarina, o segundo semestre de 2025 trará 17% mais voos, em comparação com o mesmo período de 2024. Isso significa 1.600 voos e 278 mil assentos a mais disponibilizados no Estado. Em contraponto ao primeiro semestre de 2025, o crescimento permanece expressivo, de 12% em voos/assentos, perfazendo um total de 1.271 voos e 218 mil assentos a mais.

Ainda na comparação do segundo semestre de 2025 com o primeiro semestre deste ano, todas as bases da GOL em Santa Catarina apresentam oferta maior ou igual para o período de julho a dezembro: Florianópolis tem +7%, Navegantes, +20%, Chapecó, +27%, enquanto Joinville se mantém estável. Entre os mercados (rotas) que mais crescem, destacam-se: RIOgaleão-Navegantes e Guarulhos-Chapecó (+50%), Brasília-Florianópolis (+25%), Guarulhos-Navegantes (+20%), Guarulhos-Florianópolis (+10%) e RIOgaleão-Florianópolis (+5%).

A GOL é a Companhia que mais oferece voos internacionais em Santa Catarina, e há mais tempo, com operações regulares para Buenos Aires (Ezeiza e Aeroparque) desde Florianópolis, o ano inteiro, e ainda de Córdoba e Rosário para a capital catarinense durante as altas temporadas de verão.

Os voos entre Chapecó e Florianópolis e entre Lages/Correia Pinto e Congonhas serão operados com as modernas aeronaves Boeing 737 da GOL, com capacidade para 186 passageiros. Os bilhetes já estão disponíveis nos canais da GOL - site e app - e Smiles.

