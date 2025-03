GOL pousa em Caldas Novas com Boeing 737 MAX 8 pela primeira vez Voo G3 1132 entre Congonhas e a cidade goiana foi realizado nesta quinta-feira. Base CLV foi a 58ª a receber o MAX 8 da GOL no Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/03/2025 - 18h33 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

GOL:: Boeing 737 MAX 8 pousa em Caldas Novas Divulgação

A GOL, Companhia Aérea mais pontual do Brasil, operou nesta quinta-feira (20) seu primeiro voo com o modelo Boeing 737 MAX 8 em Caldas Novas (CLV), em Goiás. Procedente do aeroporto de Congonhas (CGH) em São Paulo, a aeronave mais sustentável da frota da GOL efetuou o voo G3 1132 chegando à cidade do sul goiano no início da tarde. A base CLV passa a ser a 58ª atendida pela GOL a receber este modelo da Boeing.

A GOL voou para Caldas Novas pela primeira vez em maio de 2014 e hoje conta com uma oferta de dois voos semanais a partir de CGH aos domingos e quintas-feiras. Agora, Clientes que visitem a cidade conhecida por suas águas quentes, terão a oportunidade de viajar também na aeronave mais moderna da Companhia.

A GOL possui hoje 53 aeronaves Boeing 737 MAX8 na sua frota, todas em operação. Este modelo é 15% mais econômico no consumo de combustível, gera 16% menos emissões de carbono e é 40% mais silencioso em relação ao 737-800 NG. Com operação regular em 80 aeroportos, ampliar a lista daqueles em que a GOL poderá operar com o MAX 8 reforça seu compromisso com o uso de aviões mais modernos e eficientes, reduzindo custos e gerando menos poluentes.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.