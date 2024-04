Hangar da Azul completa quatro anos com geração de empregos e exportação de serviços

Alto contraste

Hangar da Azul, em Campinas: quatro anos com geração de empregos e exportação de serviços Hangar da Azul, em Campinas: quatro anos com geração de empregos e exportação de serviços (Azul Linhas Aéreas)

A Azul, a maior companhia aérea do Brasil em número de voos diários e destinos atendidos, celebra neste sábado (22) quatro anos de operação do seu Hangar em VCP. Durante esse período, o espaço se estabeleceu como referência em manutenção com uma capacidade produtiva se aproximando de 45 mil horas por mês.

Desde a inauguração, foram realizados 104 heavy checks, que são manutenções de alta complexidade, além de 469 paradas especiais e checks menores, executadas 24 horas por dia, sete dias por semana.

Para manter a estrutura em funcionamento, o Hangar em VCP emprega 650 Tripulantes, como são chamados todos os profissionais que atuam na Azul. Desses, 430 trabalham diretamente na manutenção de aeronaves, enquanto o restante integram as equipes de apoio, incluindo Infraestrutura, Segurança, Publicações, GSE, Ferramentaria, Almoxarifado, Melhoria Contínua, Qualidade, Segurança do Trabalho, Sustentabilidade, Redelivery, Engenharia e Planejamento.

Além das atividades de manutenção, o complexo dispõe de um pátio de manobras, áreas de abastecimento e lavagem de aeronaves, e 13 oficinas especializadas, incluindo as de motores, baterias, oxigênio e equipamentos de emergência, desenvolvidas ao longo desses quatro anos. Neste período foram liberadas da oficina de rodas e freios mais de 13.627 rodas e 1209 freios.

O Hangar VCP passou a ser um centro de inovação, onde as novas ideias geradas pelos Tripulantes são estruturadas para posterior implantação.

"Nos últimos quatro anos, nosso Hangar VCP não apenas se consolidou como um centro de excelência em manutenção, mas também como um símbolo do compromisso da Azul com a segurança, eficiência e inovação. A cada heavy check, paradas especiais e checks menores, nossa equipe demonstra sua habilidade e paixão por levar os Clientes mais longe. Este aniversário marca o crescimento, a aprendizagem e o sucesso contínuo que experimentamos. Como presente, o Hangar VCP e Pampulha receberam a certificação EASA para serviços em aeronaves e oficinas. Isso nos enche de orgulho. Estamos ansiosos para os próximos anos de operações, onde continuaremos a elevar os padrões no Brasil e no mundo”, afirmou Flávio Costa, vice-presidente técnico da Azul.

A celebração acontece uma semana após a Azul TecOps, unidade de negócio da Azul criada em abril de 2023 para fornecer serviços de manutenção para outras empresas, obter a certificação da European Union Aviation Safety Agency (EASA) para atender companhias da União Europeia em serviços de manutenção de aeronaves e componentes.

A aprovação, que tem validade de 2 anos com possibilidade de renovação, reforça o conhecimento operacional e know-how técnico da Azul, especialmente no hangar de Campinas.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller's Choice Awards.