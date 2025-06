Homem é condenado por se passar por comissário e fazer mais de 30 viagens de graça Farsante foi condenado pela Justiça da Flórida por fraude eletrônica e entrada em área segura de aeroporto sem autorização Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/06/2025 - 16h12 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem é condenado por se passar por comissário nos EUA Luiz Fara Monteiro

Tiron Alexander, 35, foi condenado por fraude após se passar por comissário de bordo para reservar mais de 120 voos gratuitos. Alexander reservou mais de 120 voos entre 2018 e 2024, mas só voou pessoalmente em 34 deles, disseram representantes do governo americano. A sentença deve ser anunciada em agosto.

Um júri federal considerou Alexander culpado de fraude eletrônica e entrada em uma área segura de um aeroporto sob falsos pretextos, de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul da Flórida.

Os promotores alegaram que Alexander se explorou em um programa oferecido por companhias aéreas para pilotos e comissários de bordo. Ele encomendou as passagens pelo site de uma delas, alegando trabalhar para outras companhias aéreas e apresentando informações de identificação falsas para comprovar sua solicitação. Ele utilizou 30 números de crachá e datas de contratação diferentes durante o esquema.

‌



‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.