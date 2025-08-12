Influenciador americano fica preso na Antártica após pousar avião sem permissão Ethan Guo esperava se tornar a pessoa mais jovem a voar sozinho para todos os sete continentes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/08/2025 - 08h14 (Atualizado em 12/08/2025 - 08h14 ) twitter

Ethan Guo, influenciador de 19 anos: preso na Antártica Redes sociais Ethan Guo

A ideia do influenciador americano Ethan Guo, de 19 anos, que iniciou uma viagem no passado na tentativa de se tornar a pessoa mais jovem a voar sozinha para todos os sete continentes e, ao mesmo tempo, arrecadar doações para pesquisas sobre câncer infantil, se tornou um pesadelo. O jovem piloto está preso desde junho em um local remoto em território chileno depois de pousar seu pequeno avião sem autorização e fornecer informações falsas sobre o plano de voo às autoridades, que abriram uma investigação.

Os promotores disseram que ele tinha autorização para voar apenas sobre Punta Arenas, mas continuou indo para o sul, rumo à Antártida em seu Cessna 182Q — uma aeronave leve monomotor conhecida por sua versatilidade.

Guo foi acusado formalmente de fornecer informações falsas ao controle de solo e pousar sem autorização. Ontem, no entanto, um juiz retirou as acusações como parte de um acordo com seus advogados e os promotores chilenos. O acordo exige que o adolescente faça uma doação equivalente a R$ 163.000,00 (US$ 30.000) a uma fundação de combate ao câncer infantil em até 30 dias para evitar um julgamento.

‌



Ele também deve deixar o país assim que as condições permitirem e está proibido de retornar ao território chileno por três anos.

Na segunda-feira, após a decisão do juiz, Guo disse em uma mensagem de texto que estava “aliviado com o resultado”.

‌



Nas últimas seis semanas, desde que foi acusado, ele permaneceu em uma base militar. Guo não foi obrigado a ficar lá, apenas a permanecer em território chileno, mas, devido ao inverno rigoroso naquela parte do hemisfério sul, não havia voos disponíveis para ele. E ele não pôde pilotar seu Cessna.

O promotor chileno Cristián Crisoto disse a repórteres que o avião de Guo “não tem capacidade para voar”, sem fornecer detalhes. Mas o influenciador adolescente americano disse que está conversando com o advogado para ver se há alguma maneira de pilotá-lo.

‌



“Continuo na Antártica aguardando aprovação para meu voo de partida”, disse Guo à AP. “Espero sinceramente que me deem a aprovação em breve para que eu e meu avião possamos continuar com minha missão original.”

A promotoria afirmou que Guo também deve arcar com todos os custos de “segurança da aeronave e manutenção pessoal” durante sua estadia na instalação militar. Ele também precisa cobrir todas as despesas de seu retorno.

