JetBlue lança pintura temática com Super Mario, da franquia Nintendo Airbus A320 nomeado "Cloudtop Cruiser", apresenta Mario, Princesa Peach, Luigi, Bowser, Donkey Kong e Yoshi na fuselagem da aérea americana Luiz Fara Monteiro 07/03/2025 - 19h15

Airbus A320 da jetBlue: Super Mario Divulgação jetBlue

A JetBlue revelou seu mais recente desenho temático de fuselagem, com personagens populares. A companhia com sede em Nova Iorque se uniu à empresa japonesa de videogame Nintendo para criar uma pintura especial promovendo a franquia Super Mario. Princesa Peach, Luigi, Bowser, Donkey Kong e Yoshi estão representados no Airbus A320-200, registrado com a matrícula N561JB.

O exterior da aeronave é projetado com cores brilhantes e imagens do mundo Super Mario. Ao embarcar, os passageiros encontrarão Mario e seus amigos na tela de boas-vindas dos sistemas de entretenimento do encosto do assento.

De acordo com o Airline Geeks, Esta parceria entre a JetBlue e a Nintendo visa melhorar a experiência do passageiro ao incorporar elementos da popular franquia de videogame. A JetBlue enfatiza que suas pinturas especiais são criadas para celebrar parcerias significativas e aspectos da identidade da companhia aérea.

A iniciativa se baseia em uma colaboração anterior entre a JetBlue e a Nintendo, que incluiu um pop-up “Nintendo Switch On the Go” e um meet-and-greet do Mario no Terminal 5 do Aeroporto John F. Kennedy. A JetBlue declarou que a parceria continuará com mais ativações ao longo do ano.

Personagens na fuselagem da jetBlue

As pinturas especiais são uma ferramenta de marketing útil tanto para as companhias aéreas quanto para as empresas representadas na fuselagem. Com aeronaves comerciais atuando como outdoors voadores gigantes, colocar o nome e a marca de uma empresa em uma aeronave que passa seus dias sendo vista por milhares de passageiros enquanto viaja de hub para hub, fornece exposição pra lá de útil. Além de chamar a atenção de spotters, profissionais de fotografia especializados em fotografar e divulgar aeronaves em todo o mundo.

A complexidade associada à pintura em torno de componentes críticos de voo e o peso adicional provocado pela tinta exigem um pensamento inovador dos designers. Um avião comercial médio pode custar até R$ 1 milhão para ganhar uma pintura especial.

Essa semana, a SWISS apresentou “Wanderlast”, uma livery pensada em homenagem lúdica, criativa e repleta de histórias à Suíça, misturando estruturas imponentes com personagens, pontos turísticos, marcos famosos e alusões a eventos esportivos. Tudo isso representado na fuselagem de seu modelo Airbus A350.

