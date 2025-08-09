JSSI avança com operação global de peças e reforça atuação no Brasil Empresa aposta no crescimento da aviação executiva brasileira com a chegada de executivos para atuação local e mundial Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/08/2025 - 19h09 (Atualizado em 09/08/2025 - 19h09 ) twitter

Empresa tem atuação rápida para deixar o avião de seus clientes no solo pelo menor tempo possível Divulgação JSSI

A Jet Support Services, Inc. (JSSI), líder global em serviços financeiros e de manutenção para aviação executiva, amplia a atuação no Brasil com o reforço do time comercial e de suporte técnico local. Entre os negócios de maior relevância, a operação de venda e aluguel de peças, a JSSI Parts & Leasing, ganha destaque na estratégia de expansão.

“Na JSSI, nossos colaboradores e nossos clientes estão no centro de tudo o que fazemos”, afirma David Caporali, Senior Vice President da empresa. “Estamos orgulhosos de receber a nova equipe. A experiência, a reputação e a paixão pela aviação que eles acrescentam fortalecem ainda mais nossa capacidade de oferecer suporte e soluções globais nesta região dinâmica”, diz.

Entre os movimentos, o executivo brasileiro Philipe Figueiredo chega à empresa para assumir como Vice-Presidente Global de Negócios da JSSI Parts & Leasing, trazendo ampla experiência em transações estruturadas de aviação, comércio internacional e estratégias baseadas em ativos no Brasil, Europa, Oriente Médio, África e Américas.

A JSSI Parts & Leasing é responsável pelo estoque e comercialização, por meio da venda ou aluguel, de APUs e peças para motores, abastecendo tanto aeronaves que estão dentro dos programas de manutenção da JSSI quanto de terceiros. “A área de peças vem ganhando muita tração nos últimos anos e se tornando cada vez mais relevante no faturamento global da companhia”, explica Philipe.

O serviço tem como principal atrativo a agilidade para fornecer peças essenciais, seja com estoque próprio ou por meio da relação direta com os principais fabricantes. “Nosso volume de ativos para venda ou leasing triplicou globalmente nos últimos três anos e temos hoje em estoque mais de 100 mil itens. Recentemente, um cliente precisou de uma manutenção de motor na Tanzânia, onde estava a aeronave. Conseguimos fornecer rapidamente a peça e, em cinco dias, o jato já estava operando normalmente”, comenta Philipe.

Mercado brasileiro em crescimento

Localmente, a empresa planeja criar uma rotina de visitas aos principais aeroportos do país, para dar suporte in loco aos clientes brasileiros, e ganha o reforço de Rodrigo Castelo Branco, profissional com sólida trajetória em manutenção e atendimento ao cliente, que assume como Technical Advisor da empresa.

A decisão de ampliar seus serviços e equipe na América Latina considera o bom desempenho do setor na região. Desde 2019, a frota brasileira de aviação executiva cresceu mais de 30%, evidenciando uma demanda crescente por eficiência, previsibilidade e suporte técnico. Em 2021, o mercado teve seu ponto de virada, com o aumento das entregas de jatos executivos e a avaliação do setor na região chegando a aproximadamente US$ 1 bilhão. Na operação da JSSI no Brasil, o número de aeronaves sob algum dos programas de manutenção triplicou desde 2021.

Brasil e México são hoje o segundo e terceiro maiores mercados mundiais, atrás apenas dos Estados Unidos, e concentram mais de dois terços da frota de jatos executivos da região. Só o Brasil conta com mais de 1,1 mil jatos executivos, enquanto o México opera cerca de mil. Ao todo, a América Latina e o Caribe somam quase 3 mil jatos.

Outra tendência relevante considerada pela JSSI é o aumento de aeronaves de cabine grande na região. No Brasil, essas aeronaves já representam aproximadamente 14% da frota total, refletindo uma mudança nas preferências dos operadores e a crescente demanda por voos intercontinentais. A infraestrutura aeroportuária executiva também tem acompanhado esse movimento, com exemplos como o aeroporto Catarina, em São Paulo, que passou a operar voos internacionais.

Nesse cenário de maior complexidade operacional e aumento dos custos de manutenção, cresce a adesão aos Programas de Custo por Hora de Manutenção (HCM, na sigla em inglês), especialidade da JSSI. Operadores que antes preferiam gerenciar a manutenção internamente agora reconhecem o valor de contar com um parceiro especializado, garantindo previsibilidade de custos, redução de tempo de parada e suporte técnico global. Na operação da JSSI no Brasil, o número de aeronaves sob algum dos programas de manutenção triplicou desde 2021.

Sobre JSSI

Fundada em 1989 e com sede em Chicago, Estados Unidos, a JSSI é a principal fornecedora independente de programas de manutenção de custo por hora (HCM, na sigla em inglês - hourly cost maintenance) para motores de aeronaves executivas, fuselagens e unidades de energia auxiliares (APUs na sigla em inglês - auxiliary power units). Com mais de 6,5 mil aeronaves atendidas por seus programas de manutenção e plataformas de software, a JSSI utiliza sua ampla base de dados, escala e inovação para gerar economia de custos e oferecer soluções personalizadas que atendem aos interesses de cada cliente, independentemente da plataforma da aeronave. Seus programas de HCM cobrem mais de 300 diferentes modelos e fabricantes de aeronaves executivas. Assim, a JSSI utiliza um portfólio de linhas de negócios complementares para dar o suporte necessário aos proprietários, operadores e prestadores de serviços de manutenção em todo o ciclo de propriedade da aeronave, incluindo aquisição de peças, sistemas de rastreamento de manutenção, financiamento de aeronaves e serviços de consultoria.

