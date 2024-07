LATAM aumenta conectividade de Fortaleza na alta temporada

Alto contraste

Fortaleza recebe novas rotas da LATAM para Belo Horizonte e Vitória a partir de dezembro ShutterStock/Divulgação LATAM

A LATAM Airlines Brasil acaba de anunciar as novas rotas sazonais diretas Fortaleza-Belo Horizonte/Confins e Fortaleza-Vitória, com início dos voos em 16 de dezembro e em 1º de janeiro, respectivamente, com operação prevista até início de fevereiro do próximo ano. Os trechos incorporados à malha aérea da companhia durante a alta temporada de início de ano fazem parte de um movimento de reforço da operação na capital cearense no período, aproveitando a alta demanda de verão. Além dos novos trechos, a LATAM irá aumentar a frequência de 6 rotas regulares, somando um total de 56 voos extras semanais em Fortaleza. As passagens estarão à venda nas próximas semanas em latam.com e demais canais oficiais.

“Fortaleza tem se destacado como um hub regional de voos da LATAM no Nordeste. Com sua localização estratégica e infraestrutura moderna, o Aeroporto de Fortaleza tem se tornado um ponto de conexão importante para passageiros que desejam explorar as atrações ensolaradas do Ceará. Expandir a oferta de voos na alta temporada de janeiro é uma forma de aproveitar o potencial turístico do estado, além de aumentar a conectividade de passageiros de outras capitais que buscam viajar para Miami a partir de Fortaleza nas férias”, comenta Aline Mafra, diretor de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

A rota Fortaleza-Belo Horizonte/Confins terá 1 operação diária. Os voos possuem cerca de 3 horas de duração. Já a rota Fortaleza-Vitória terá também 1 operação diária. Os voos possuem 1h45 de duração. Ambos serão operados com aeronaves da família A320, com capacidade para até 174 passageiros.

Já as rotas regulares de Fortaleza para Belém, Manaus, Recife, Salvador, Juazeiro do Norte, Jericoacoara e São Paulo/Congonhas receberão voos extras semanais, aumentando o ingresso de turistas de todo o Brasil ao Ceará em janeiro de 2025. A LATAM espera transportar 92 mil passageiros a mais na operação de Fortaleza no período.

Além das novas rotas de alta temporada para Fortaleza, a LATAM irá também aumentar o número de voos em rotas já existentes para outros destinos turísticos no Ceará. É o caso de Juazeiro do Norte-São Paulo/Guarulhos, que terá aumento de 7 para 10 voos semanais a partir de agosto. A companhia incrementará ainda a rota Jericoacoara-São Paulo/Guarulhos, passando de 7 para 10 voos por semana a partir de novembro.

“Sabemos do potencial que o Ceará tem para encantar os visitantes, especialmente aqueles que buscam umas férias inesquecíveis. Mais turistas desembarcando e aproveitando nossa diversidade de atrativos significa mais benefícios para a cadeia produtiva do turismo”, complementa Yrwana Albuquerque, secretária do Turismo do Ceará.

O CRESCIMENTO DA LATAM

Mais eficiente e competitiva, a LATAM opera atualmente a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para mais de 50 aeroportos em território nacional. Na prática, lidera a aviação brasileira desde 2021 (em RPK), segundo a ANAC. O índice calculado pela ANAC considera a quantidade de passageiros por quilômetro transportados pela empresa sobre o volume de passageiros por quilômetro transportados por todas as companhias aéreas que operam no País.

Somente em 2023, quando transportou 33 milhões de passageiros domésticos no Brasil, a LATAM viu crescer em 8% a sua operação em todo o território nacional, na comparação com 2022. O avanço tem uma razão: no último ano, 15 dos 17 novos aviões recebidos direto de fábrica pelo grupo LATAM foram direcionados para a sua operação brasileira.

Em 2024, a LATAM prevê a chegada de mais aviões e um novo crescimento de 8% a 10% na sua operação doméstica no Brasil, na comparação com 2023. Na prática, serão adicionados no País mais de 3 milhões de assentos da companhia no ano.

Na operação internacional, a LATAM também liderou o mercado brasileiro em março de 2024, com participação de 24%, segundo a ANAC. Atualmente, é a empresa aérea que mais transporta turistas ao Brasil, com voos próprios a partir de 90 aeroportos no exterior. Em novembro de 2023, vale lembrar, a LATAM e a Embratur assinaram um acordo de cooperação técnica para promover o País internacionalmente.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.









