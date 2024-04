LATAM Brasil será a Companhia Aérea Oficial das duas próximas edições do Rock in Rio Brasil Parceria renovada até 2026 também garante a presença da marca na edição de 2025 do The Town, em São Paulo

Alto contraste

A+

A-

LATAM: Companhia Aérea Oficial das duas próximas edições do Rock in Rio Brasil LATAM: Companhia Aérea Oficial das duas próximas edições do Rock in Rio Brasil (LATAM)

Pela terceira edição consecutiva, a LATAM Brasil será a Companhia Aérea Oficial do Rock in Rio Brasil em 2024. A parceria foi renovada até 2026 e garante a presença da marca e de seu programa de fidelidade, o LATAM Pass, nas duas próximas edições do maior festival de música e entretenimento do mundo, no Rio de Janeiro. O contrato com a organizadora do evento também posiciona a LATAM como uma das apoiadoras oficiais da edição de 2025 do The Town, em São Paulo. A presença da companhia em ambos os festivais reafirma a assinatura de marca “Sem Fronteiras” ao estabelecer uma relação mais próxima e empática com os brasileiros, fortalecendo o seu compromisso com o País.

"A LATAM é a empresa aérea que mais cresce e conecta o Brasil. Assim como o universo da música, também respiramos um universo inteiro de encontros e conexões. Por isso, renovamos já há alguns anos a nossa aposta nesse território e em eventos que engajam de forma única com os brasileiros. Vamos nos conectar cada vez mais com nosso País para viver um mundo sem fronteiras", afirma Amira Ayoub, head de Marketing da LATAM Brasil.

O Rock in Rio vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, com 700 mil pessoas na Cidade do Rock. Será a celebração de 40 anos do festival que colocou o Brasil na rota da cena musical do mundo. Para isto, a LATAM terá uma aeronave personalizada com a marca do festival, espaços exclusivos na Cidade do Rock e inserções nos telões dos palcos. Entre as atrações já confirmadas, estão Travis Scott, Imagine Dragons, Ed Sheeran, Katy Perry, OneRepublic, Zara Larsson, Joss Stone, Lulu Santos, TETO, Matuê e WIU, Jão, Ivete Sangalo, Iza, Gloria Gaynor e Angelique Kidjo.

LATAM SEM FRONTEIRAS COM A MÚSICA

LATAM sem fronteiras. Essa é a assinatura da marca que firma o compromisso da empresa em empoderar o cliente para que ele sempre supere seus limites, assim como acontece na música. Como parte da estratégia, a LATAM está renovando a aposta neste território para estar mais próxima dos brasileiros e manter uma relação mais próxima e empática com seus clientes, buscando uma conexão para além do voo. Desde 2019, a LATAM é a Companhia Aérea Oficial do Rock in Rio Brasil. Em 2023, também assumiu essa posição com os festivais The Town e Primavera Sound, em São Paulo.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.