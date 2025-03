LATAM é a mais pontual nos aeroportos de São Paulo durante o Carnaval 2025 Companhia registrou 91,8% de pontualidade nos seus 651 voos em Congonhas e 91,2% em 924 voos em Guarulhos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/03/2025 - 15h56 (Atualizado em 13/03/2025 - 15h56 ) twitter

São Paulo é o maior centro de conexões de voos da LATAM para outros 50 aeroportos no Brasil e 90 no exterior Gabriel Benevides

A LATAM foi a companhia aérea mais pontual dos aeroportos de São Paulo durante o Carnaval 2025, entre 27 de fevereiro e 5 de março. Segundo a Cirium, empresa especializada em análise de dados da aviação mundial, 91,8% dos voos da LATAM para Congonhas e 91,2% dos seus voos para Guarulhos pousaram no horário programado. Para chegar ao índice de OTP (On-time Performance), a Cirium considera os voos comerciais de todo o mundo que chegaram ao seu destino dentro do horário previsto (até 14 minutos após o horário programado).

No período, a LATAM transportou cerca de 193 mil passageiros de diferentes partes do Brasil e do mundo em 651 voos para Congonhas e 924 para Guarulhos. São Paulo foi o destino mais resgatado com milhas LATAM Pass para o Carnaval 2025 e é atualmente o maior centro de conexões de voos da LATAM, de onde a companhia voa para outros 50 aeroportos no Brasil e 90 no exterior. Além disso, a LATAM ampliou em mais de 12% o número de voos programados para Salvador, Recife e Rio de Janeiro durante o Carnaval 2025.

“Conquistamos esse índice porque nossas equipes se esforçaram conjuntamente para garantir a melhor experiência de viagem ao cliente, respeitando o seu tempo de lazer durante um dos feriados mais importantes do ano”, analisa Samuel Di Pietro, diretor do Centro de Controle de Operações da LATAM Brasil.

MAIS AVIÕES, VOOS E ASSENTOS

Nos últimos dois anos, a frota da LATAM no Brasil cresceu 13%, como resultado do recebimento pela companhia de 25 novas aeronaves direto de fábrica desde janeiro de 2023. Como consequência, a LATAM é atualmente a empresa aérea que mais adiciona voos e assentos ao mercado brasileiro, operando a maior malha aérea da sua história no país, com voos para 52 aeroportos em território nacional. Para 2025, a companhia prevê um crescimento de até 8% na sua oferta doméstica de assentos (ASK*) no Brasil.

Já na operação internacional, a LATAM é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo, com voos próprios do País para 90 aeroportos no exterior. Em 2024, inaugurou as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago. Para 2025, já anunciou que vai começar a operar a rota Fortaleza-Lisboa durante a alta temporada.

MAIS FUNCIONÁRIOS E CAPACITAÇÃO

O número de funcionários da LATAM no Brasil cresceu 14% nos últimos dois anos e alcançou a marca de 20,5 mil colaboradores. Em janeiro de 2025, a companhia deu início no país às aulas da primeira turma de 70 bolsistas da Escola LATAM, um programa profissionalizante para o desenvolvimento de carreiras no mercado de aviação. Em fevereiro, abriu novo processo seletivo para contratar mais 900 tripulantes no Brasil.

MAIS CLIENTES

Como consequência de seus investimentos em produto, tecnologia, frota e novos destinos, a LATAM lidera a aviação brasileira desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com quase 39% de participação (RPK**) no mercado doméstico brasileiro no acumulado de 2024. Entre os viajantes corporativos, a LATAM também lidera o ranking da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) por dois anos consecutivos.

Já na operação internacional, a LATAM fechou 2024 liderando o segmento no Brasil com 23,6% de participação de mercado (RPK**), também segundo a Anac.

