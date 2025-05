LATAM é reconhecida como a aérea mais pontual do Brasil em 2024 pelo Ministério de Portos e Aeroportos Cerimônia de premiação aconteceu na noite desta terça-feira (27) em Brasília Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/05/2025 - 21h56 (Atualizado em 27/05/2025 - 21h56 ) twitter

Danilo Gomes, Tatiane Viana e Samuel Di Pietro representaram a LATAM Brasil no evento Divulgação LATAM Brasil

A LATAM Airlines Brasil acaba de ser reconhecida pelo Ministério de Portos e Aeroportos em Brasília como a companhia aérea mais pontual do Brasil em 2024, recebendo o Prêmio Aviação + Brasil. A premiação levou em conta a Pesquisa de Satisfação dos Passageiros e o percentual de voos que decolaram e pousaram dentro de 15 minutos do horário previsto.

O reconhecimento aconteceu durante um evento promovido por Ministério na noite desta terça-feira (27) em uma casa de eventos, em Brasília.

A LATAM atribui sua pontualidade a cinco ações principais: planejamento da malha aérea, modernização da frota, escala da tripulação, eficiência em solo e transformação digital. Isso tudo em um momento que a empresa opera a maior malha aérea de sua história no Brasil, conectando o país a diversos destinos nacionais e internacionais.

“A pontualidade é um valor fundamental para nós. Por isso, buscamos a excelência operacional por meio de um trabalho estratégico e coordenado entre várias áreas da companhia. Em 2024, transportamos no Brasil mais de 35 milhões de passageiros e 144 mil toneladas de carga para mais de 50 aeroportos, sempre com o compromisso de respeitar o tempo do cliente”, destaca Samuel di Pietro, diretor do Centro de Controle de Operações da LATAM Brasil .

