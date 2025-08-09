LATAM habilita a função “Compartilhar Localização do Item” da Apple para otimizar a recuperação de bagagem Integração permitirá à companhia melhorar a eficiência na localização e recuperação de bagagens extraviadas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 09/08/2025 - 19h18 ) twitter

Função “Compartilhar Localização do Item” da Apple Divulgação SITA

O Grupo LATAM anunciou hoje um avanço significativo na experiência de seus passageiros: a implementação da função da Apple para compartilhar a localização de itens com um AirTag e acessórios da rede ‘Buscar’ (Find My). Esta iniciativa reforça o compromisso da LATAM com a inovação e a tranquilidade de seus viajantes.

A partir de hoje, os passageiros da LATAM que usarem um AirTag ou um acessório da rede ‘Buscar’ em suas bagagens poderão compartilhar sua localização de forma privada e segura com o grupo, através do aplicativo “Buscar” em seu iPhone, iPad ou Mac. Essa integração permitirá à LATAM melhorar a eficiência na localização e recuperação de bagagens extraviadas, oferecendo uma camada adicional de segurança e confiança em suas viagens.

“Na LATAM, sabemos que imprevistos podem ocorrer com a bagagem. Transportamos mais de 40 milhões de volumes de bagagem por ano, com um desempenho positivo de nível mundial, já que nossos índices de extravio estão aproximadamente 50% abaixo da média do setor. Mas, claro, entendemos que, para aqueles clientes cujas bagagens atrasam, é um problema crítico”, afirma Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do Grupo LATAM Airlines. “Por isso, estamos muito orgulhosos de lançar esta funcionalidade, que não só oferece maior tranquilidade aos nossos passageiros, mas também reforça a inovação tecnológica como um pilar central na transformação da experiência de viagem por meio de soluções inteligentes e centradas no cliente.”

Compartilhar a localização do AirTag ou acessório ‘Buscar’ com a LATAM é um processo simples e seguro. Se a bagagem atrasar, o passageiro pode informar à companhia aérea exatamente onde a sua mala está em questão de minutos. Para isso, ele precisa gerar o link a partir de seu iPhone, iPad ou Mac, abrindo o aplicativo “Buscar” e criando um link para compartilhar a localização do item. Em seguida, deve inserir o link em seu registro de bagagem atrasada através do site de autoatendimento da SITA, de forma simples e rápida.

“Oferecer viagens mais seguras e eficientes com o uso de novas tecnologias faz parte do nosso DNA. Segundo nosso relatório SITA Baggage IT Insights, a taxa de incidência de bagagens extraviadas na América Latina e no Caribe caiu quase 15% em 2024, graças aos investimentos em tecnologia inteligente. Com o crescimento do tráfego aéreo global, celebramos a iniciativa da LATAM de implementar esta solução com AirTags e SITA WorldTracer®” – Shawn Gregor, presidente da SITA nas Américas.

Para a privacidade e segurança dos clientes, o compartilhamento da localização terminará automaticamente assim que o cliente encontrar sua mala. Além disso, o cliente também pode interromper o compartilhamento a qualquer momento, e ele expira automaticamente após sete dias.

A função compartilhar localização de itens é baseada na rede ‘Buscar’ de Apple, uma rede de colaboração massiva de mais de bilhões de dispositivos Apple que usam tecnologia sem fio Bluetooth para detectar dispositivos ou itens perdidos próximos, e informar sua localização aproximada ao proprietário.

Todo o processo é criptografado de ponta a ponta e é anônimo, para que ninguém mais, nem mesmo a Apple ou os fabricantes de acessórios da rede Buscar, possa ver a localização ou informações de um item. Para compartilhar a localização de itens, os clientes devem verificar se seu dispositivo Apple está executando iOS 18.2, iPadOS 18.2 ou macOS 15.2, ou posterior.

