LATAM inicia Mega Promo com passagens a partir de R$151 Maior promoção da companhia conta com bilhetes nacionais e internacionais, além de até 55% de desconto em pacotes de viagem Luiz Fara Monteiro 14/03/2025 - 17h35

LATAM: Mega Promo Lucas Batista

A LATAM acaba de dar início à sua segunda Mega Promo do ano. A maior e mais tradicional promoção da companhia para voar pelo Brasil e para o exterior está disponível até as 23h59 de domingo (16/3) em latam.com. Nela, os clientes têm a possibilidade de encontrar passagens aéreas domésticas a partir de R$ 151 (o trecho com taxas inclusas) e internacionais a partir de R$ 1.012 (ida e volta com taxas inclusas). Além das passagens promocionais, os clientes podem parcelar a sua compra em até 10 vezes sem juros, e clientes com cartão LATAM Pass Itaú têm a oportunidade de parcelar em até 12 vezes sem juros.

A tarifa mais atraente é a da oferta para a nova rota da LATAM que será inaugurada em abril São Paulo/Congonhas-Ribeirão Preto a partir de R$150,62 ou 3.156 Milhas LATAM Pass + taxas. Há ainda outras ofertas de destaque em trechos domésticos como em voos entre Brasília e Belo Horizonte/Confins a partir de R$ 167,95 ou 4.805 Milhas LATAM Pass + taxas, e entre Rio de Janeiro/Galeão e Vitória a partir de R$ 182,10 ou 5.260 milhas LATAM Pass + taxas.

Há ainda ofertas para as regiões Norte e Nordeste no mesmo período, como o trecho Belém-Manaus a partir de R$ 291,92 ou 8.417 milhas LATAM Pass + taxas, ou Brasília-Salvador a partir de R$ 337,95 ou 10.766 milhas LATAM Pass + taxas. Há ainda Fortaleza-Recife a partir de R$ 413,57 ou 12.625 milhas LATAM Pass + taxas ou Brasília-São Luís a partir de R$ 354,95 ou 11.363 milhas LATAM Pass + taxas.

Além dessas ofertas, a Mega Promo LATAM disponibiliza passagens a preços promocionais para todas as regiões do Brasil.

Para viagens internacionais, em voos para América do Sul, Caribe, Europa e outros destinos pelo mundo, há opções de ida e volta a partir de R$ 1.011,39 ou 28.028 Milhas LATAM Pass em voos entre São Paulo/Guarulhos e Santiago/Chile e a partir de R$ 1.464,75 ou 34.034 Milhas LATAM Pass em voos entre São Paulo/Guarulhos e Montevidéu. Outras opções a preços convidativos são os bilhetes de ida e volta a partir de R$ 1.602,34 ou 44.845 Milhas LATAM Pass na rota São Paulo/Guarulhos-Lima e a partir de R$ 2.319,46 ou 54.455 Milhas LATAM Pass na rota São Paulo/Guarulhos-Montego Bay.

Ofertas para os Estados Unidos incluem ida e volta nas rotas Fortaleza-Miami a partir de R$ 2.588,72 ou 68.469 Milhas LATAM Pass, Brasília-Orlando a partir de R$ 2.825,94 ou 80.080 Milhas LATAM Pass e São Paulo/Guarulhos-Boston a partir de R$ 3.104,61 ou Milhas LATAM Pass.

Os bilhetes são com taxas inclusas e para voar de março até agosto de 2025. O pagamento pode ser financiado em até 10 parcelas sem juros em qualquer cartão de crédito ou em até 12 sem juros nos cartões LATAM Pass Itaú.

PACOTES DE VIAGEM COM ATÉ 55% DE DESCONTO E OUTRAS OFERTAS EM LATAM.COM

Além de passagens aéreas, a LATAM também oferece até 55% de desconto em pacotes de viagem (voo+hotel) para o Brasil e o mundo, para pagamento em até 12 vezes sem juros. Para os clientes LATAM Pass, há pacotes para resgate a partir de 38.019 Milhas LATAM Pass por pessoa + taxas e hospedagens com diárias a partir de 11.529 Milhas por pessoa + taxas. Outras ofertas disponíveis em latam.com incluem seguro viagem com até 70% de desconto com acúmulo de 8 Milhas LATAM Pass + 6 pontos qualificáveis a cada dólar gasto.

As ofertas em hospedagens também estão com condições especiais, com descontos a partir de 15% para diárias até abril, e acúmulo extra de 10 milhas LATAM Pass + 6 pontos qualificáveis a cada dólar gasto. Aluguel de carros também tem descontos de até 15% e acúmulo de 3 Milhas LATAM Pass + 6 pontos qualificáveis por dólar.

COMPRA DE MILHAS LATAM PASS COM ATÉ 65% DE DESCONTO

O LATAM Pass, programa de fidelidade oficial da LATAM Airlines, também preparou uma campanha com descontos especiais para compra de milhas durante a segunda Mega Promo do ano. As condições especiais estão válidas até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 17 de março de 2025 e são exclusivas para clientes que cumprirem 100% as regras do regulamento do programa Latam Pass e da promoção:

Pelo app LATAM Pass: 60% de desconto para todos os clientes LATAM Pass durante todo o período promocional, na compra de até 20 mil milhas; 65% de desconto para os clientes LATAM Pass que forem titulares dos cartões de crédito LATAM Pass Itaú, ativos durante todo o período promocional, na compra de até 20 mil milhas; e 65% de desconto para os clientes LATAM Pass que forem assinantes do Clube LATAM Pass, ativos durante todo o período promocional, na compra de até 20 mil milhas.

Pelo portal latampass.latam.com: 55% de desconto para todos os clientes LATAM Pass durante todo o período promocional, na compra de até 20 mil milhas; 60% de desconto para os clientes LATAM Pass que forem titulares dos cartões de crédito LATAM Pass Itaú, ativos durante todo o período promocional, na compra de até 20 mil milhas; e 60% desconto para os clientes LATAM Pass que forem assinantes do Clube LATAM Pass, ativos durante todo o período promocional, na compra de até 20 mil milhas.

O limite de compra de Milhas é 20.000 por CPF. Confira regulamento de Compra Milhas e Programa LATAM Pass, disponível em: https://d3rwujusajfqlr.cloudfront.net/uploads/67d0a813a430d_regulamento-comprademilhas-mar25.pdf. Esta campanha não é cumulativa com outras promoções. Em caso de concomitância, prevalecerá a condição mais benéfica ao cliente.

