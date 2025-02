LATAM Pass anuncia resgates exclusivos de passagens com ofertas a partir de 2,7 mil pontos Passagens nacionais podem ser adquiridas a partir de 2.799 pontos LATAM Pass + taxas o trecho; já bilhetes internacionais estão disponíveis a partir de 31.867 pontos LATAM Pass + taxas para ida e volta Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/02/2025 - 17h01 (Atualizado em 21/02/2025 - 17h01 ) twitter

LATAM Pass: promoção de passagens Vinicius Magalhaes

O LATAM Pass, programa de fidelidade oficial da LATAM Airlines, acaba de lançar sua ação de Resgates Exclusivos, disponível até as 23h59 deste domingo (23/2) em latam.com. Durante este período, os clientes poderão resgatar passagens aéreas nacionais a partir de 2.799 pontos LATAM Pass (o trecho + taxas) e internacionais a partir de 31.867 pontos LATAM Pass (ida e volta + taxas).

Além disso, quem optar por pacotes de viagem, encontrará promoções especiais, como voo + hotel com até 45% de desconto, pacotes a partir de 19.457 pontos LATAM Pass + taxas e diárias de hotéis a partir de 7.316 pontos LATAM Pass + taxas.

RESGATE SUAS PASSAGENS COM PONTOS LATAM PASS

As principais tarifas para o trecho em voos domésticos, na cabine Economy e para voar entre março e junho de 2025, são:

São Paulo/Guarulhos-Jaguaruna a partir de 2.799 pontos LATAM Pass + taxas;

a partir de 2.799 pontos LATAM Pass + taxas; Brasília-Belo Horizonte/Confins a partir de 3.339 pontos LATAM Pass + taxas;

a partir de 3.339 pontos LATAM Pass + taxas; Brasília-Rio de Janeiro/Santos Dumont a partir de 4.203 pontos LATAM Pass + taxas;

a partir de 4.203 pontos LATAM Pass + taxas; Curitiba-Porto Alegre a partir de 3.816 pontos LATAM Pass + taxas;

a partir de 3.816 pontos LATAM Pass + taxas; Belém-Fortaleza a partir de 5.664 pontos LATAM Pass + taxas;

a partir de 5.664 pontos LATAM Pass + taxas; Curitiba-Foz do Iguaçu a partir de 6.737 pontos LATAM Pass + taxas;

a partir de 6.737 pontos LATAM Pass + taxas; Brasília-São Luís a partir de 7.363 pontos LATAM Pass + taxas.

Além dessas ofertas, a LATAM disponibiliza passagens a preços promocionais para todas as regiões do Brasil em latam.com.

Já para viagens internacionais, em voos para América do Sul, Europa, Estados Unidos da América e outros destinos pelo mundo, as principais opções de bilhetes ida e volta com condições especiais são:

São Paulo/Guarulhos-Santiago/Chile a partir de 31.867 pontos LATAM Pass + taxas;

a partir de 31.867 pontos LATAM Pass + taxas; Fortaleza-Miami a partir de 59.596 pontos LATAM Pass + taxas;

a partir de 59.596 pontos LATAM Pass + taxas; São Paulo/Guarulhos-México a partir de 80.910 pontos LATAM Pass + taxas;

a partir de 80.910 pontos LATAM Pass + taxas; Fortaleza-Lisboa a partir de 140.713 pontos LATAM Pass + taxas.

Os bilhetes são para voar na cabine Economy até novembro de 2025.

PACOTES DE VIAGEM COM ATÉ 45% DE DESCONTO E OUTRAS OFERTAS EM LATAM.COM

Além de passagens aéreas, a LATAM também oferece em latam.com até 45% de desconto em pacotes de viagem (voo+hotel) para o Brasil e o mundo com pagamento em pontos LATAM Pass + dinheiro.

Entre as ofertas de pacotes nacionais, há a possibilidade de viajar de:

São Paulo a Salvador (voo ida e volta e 3 noites de hospedagem com café da manhã) a partir de 30.861 pontos LATAM Pass + taxas por pessoa;

(voo ida e volta e 3 noites de hospedagem com café da manhã) a partir de 30.861 pontos LATAM Pass + taxas por pessoa; São Paulo a Rio de Janeiro (voo ida e volta e 3 noites de hospedagem com café da manhã) a partir de 19.457 pontos LATAM Pass + taxas por pessoa.

Já no âmbito internacional, as principais ofertas são:

São Paulo a Santiago (Chile) (voo ida e volta e 3 noites de hospedagem com café da manhã) a partir de 55.503 pontos LATAM Pass;

(voo ida e volta e 3 noites de hospedagem com café da manhã) a partir de 55.503 pontos LATAM Pass; São Paulo a Buenos Aires (Argentina) (voo ida e volta e 3 noites de hospedagem com café da manhã) a partir de 58.048 pontos LATAM Pass + taxas.

Além disso, a campanha contempla hospedagens individuais com descontos que podem chegar a 55%. É possível reservar diárias de hotéis em:

Salvador (BA) a partir de 8.368 pontos LATAM Pass + taxas;

a partir de 8.368 pontos LATAM Pass + taxas; Maragogi (AL) a partir de 8.370 pontos LATAM Pass + taxas;

a partir de 8.370 pontos LATAM Pass + taxas; Rio de Janeiro (RJ) a partir de 8.895 pontos LATAM Pass + taxas a diária.

Para hospedagens internacionais, valores promocionais incluem:

Punta Cana (República Dominicana) diária em hotel a partir de 9.947 pontos LATAM Pass + taxas;

diária em hotel a partir de 9.947 pontos LATAM Pass + taxas; Cusco (Peru) diária em hotel a partir de 7.316 pontos LATAM Pass + taxas.

Todas as condições estão sujeitas à disponibilidade e alterações no momento da compra.

Para aqueles que planejam alugar carro em suas viagens, também há condições diferenciadas, com descontos de até 40% e valores promocionais em destinos como:

Belo Horizonte (MG) com diárias a partir de 7.842 pontos LATAM Pass + taxas;

com diárias a partir de 7.842 pontos LATAM Pass + taxas; Recife (PE) com diárias a partir de 8.316 pontos LATAM Pass + taxas;

com diárias a partir de 8.316 pontos LATAM Pass + taxas; Nova York (EUA) com diárias a partir de 14.105 pontos LATAM Pass + taxas.

A campanha é válida para compras realizadas entre os dias 21 e 23 de fevereiro de 2025. Todas as condições são exclusivas para participantes do programa LATAM Pass com CPF cadastrado. Mais informações, bem como a disponibilidade das ofertas, podem ser conferidas nos links oficiais da campanha: pacotes, hospedagens e carros.

